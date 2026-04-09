◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

今関東の若手で、最も勢いがあると言っても過言ではない。２４年のオークス（ホーエリート、１０着）以来、２度目の牝馬クラシックに挑むのが、原優介騎手（２５）＝美浦・青木厩舎＝だ。

桜花賞への参戦は初となるが、印象に残るのは「（１４年の）ハープスターですね」と即答。リアルタイムでは観ていないが、「映像を見て、おっと思いました」と豪快な追い込みに魅了された。一方で「馬場の高速化で、馬の心肺機能が上がって前で残る馬がいるので、今はなかなか難しいですよね」と、現在の競馬との違いにも触れた。

憧れの馬と正反対の先行力を武器にするのが、今回コンビを組むルールザウェイヴ（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）だ。アネモネＳでは、積極的な競馬をして２着に入り、優先出走権を獲得。中間の追い切りにも騎乗し、「道中の折り合いはかなりよかったです」と手応えをつかんでいる。枠順も「真ん中の枠で、内に１頭速い馬がいてほしい。番手で進めて、直線でかわしてラチを頼らせられたら」と話していたが、理想通りに真ん中の５枠９番をゲットした。

アネモネＳ翌週のフラワーＣで、重賞４５度目の挑戦で悲願の初タイトル。この１勝の持つ意味は相当に大きかった。「重賞を勝つには数を勝たないとチャンスをもらえないので、勝ちにいかなければいけない」。そういう気持ちが強く、自然と早め早めの競馬となっていたが、フラワーＣ前に戸崎圭太騎手からの助言もあって“改心”。馬本来のリズムを重視するよう心がけるようになった。重賞を勝ったことでさらに余裕が出て、「次につながる競馬ができるようになった」と、自身の大きな成長を実感している。

１つの勝利がもたらした大きな自信と変化。「これからは『原に乗せたら馬が良くなった』と言われるようになりたい。１頭に接する時間をおざなりにせず、もっともっと突き詰めていきたい」と原。このあくなき探究心を持ち続けていれば、最高のビッグタイトルをつかむ日は、決して遠くない。まずは桜の大舞台で、進化した姿を見せる。

（三戸 達也）

◇原 優介（はら・ゆうすけ） ２０００年６月１０日生まれ、東京都出身。２５歳。美浦・青木孝文厩舎所属。競馬学校３６期生。同期は秋山稔樹騎手＝栗東＝、泉谷楓真騎手＝栗東＝、小林脩斗騎手＝美浦＝。２０年３月デビュー。初勝利は２０年４月５日の中山１２Ｒ（タイキダイヤモンド）。２６年３月のフラワーＣ（スマートプリエール）で重賞初制覇。Ｇ１は５度騎乗して、２３年チャンピオンズＣでウィルソンテソーロの２着が最高。