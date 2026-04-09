操作に迷いにくいシンプル設計の扇風機！ ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」

記事ポイント ユアサプライムスが「ワンボタンDCリビング扇風機」を2026年4月上旬に発売ボタン1つで電源、風量7段階、6時間切タイマー、消音機能を操作DCモーター搭載で税込6,480円、1か月の電気代は約104円 ユアサプライムスが「ワンボタンDCリビング扇風機」を2026年4月上旬に発売ボタン1つで電源、風量7段階、6時間切タイマー、消音機能を操作DCモーター搭載で税込6,480円、1か月の電気代は約104円

ユアサプライムスから、操作部のボタンを1つに絞った「ワンボタンDCリビング扇風機」が登場しています。

毎日使う家電だからこそ、迷わず使えるわかりやすさと、静かで省エネな使い心地を両立しているのが魅力です。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」

商品名：ワンボタンDCリビング扇風機型番：YT-D3432HM発売日：2026年4月上旬希望小売価格：6,480円（税込）カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

最大の特長は、操作部にボタンをたった1つだけ搭載していることです。

電源のオン・オフ、7段階の風量調整、6時間の切タイマー設定、消音機能のオン・オフまでを1つのボタンで完結できる設計です。

リモコンを使わない本体操作に絞ることで、迷いにくく直感的に扱える1台に仕上がっています。

ワンボタンに集約した使いやすさ

操作の中心を1つのボタンに集約することで、毎回の扱いやすさがぐっと高まります。

首振り機能は本体後部のツマミで簡単に操作でき、必要な機能をシンプルにまとめています。

複雑なボタン配置に慣れる手間がなく、家族みんなで共有しやすい仕様です。

静音性とやさしい使い心地

DCモーターを搭載しているため、従来のACモーターと比べて静かな運転音を実現しています。

操作音そのものをオフにできる消音機能も備え、就寝時や夜間の使用にもなじみます。

8時間自動オフ機能も搭載し、切り忘れを防ぎながら省エネ性にも配慮しています。

空間になじむデザインとコスト感

本体はマットな質感で仕上げられ、生活感を抑えた落ち着きのある見た目です。

ベージュ、ホワイト、ブラックの3色展開で、リビングや寝室、書斎にも自然になじみます。

最大消費電力は14Wで、1日8時間を30日使った場合の電気代は約104円です。

DCモーター搭載モデルでありながら、税込6,480円に設定されている手に取りやすさもポイントとなっています。

ボタン1つで毎日の操作が完結するため、使うたびに迷いにくいのが魅力です。

静音性と消音機能を備え、寝室やワークスペースでも快適に使えます。

省エネ性と価格のバランスがよく、暮らしになじむ実用性が揃っています。

ユアサプライムス「ワンボタンDCリビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. ワンボタンDCリビング扇風機はいつ発売ですか？

A. 2026年4月上旬に発売されています。

Q. 1つのボタンでどんな操作ができますか？

A. 電源のオン・オフ、7段階の風量調整、6時間の切タイマー設定、消音機能のオン・オフを1つのボタンで操作できます。

Q. 価格と電気代の目安はいくらですか？

A. 希望小売価格は税込6,480円です。

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