timelesz、新アルバム『MOMENTUM』ユニット企画MVトレーラー公開 メンバーからメッセージも到着
8人組グループ・timeleszが29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）の通常盤DISC2に収録される、グループとして初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が公開された。
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
ユニットは現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成されている。松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝は韓国組、菊池風磨・寺西拓人は東京組と、それぞれ異なる環境の中で得た出会いや経験を盛り込んで作品制作に携わり、タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。
そして、今回公開されたトレーラー映像は、それぞれのユニットのMVの一端を垣間見られる内容になっている。白を基調にリラックスした世界観を描いているロサンゼルス組に対して、黒衣装でクールかつハードな雰囲気で攻めている韓国組。
また、同期コンビの東京組は物語性を感じるエモーショナルな質感となっており、各ユニットの異なる個性を感じられる映像が本編の期待感を膨らませてくれる。初の試みとなる本企画への意気込みが感じられる、メンバーからのメッセージにも注目だ。
■メンバーからメッセージ
「No Map Just Vibes」（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）
▼松島聡
LAでの思い出をsecondzへお裾分け。
固定観念にとらわれず、「こんな生き方もありじゃない？」とそっと寄り添える楽曲を、将生、周杜、minutezと共に思案しました。世界にたった一曲。この曲が、聴いてくれるあなたの人生をほんの少しでも豊かにできる、お守りのような存在になれたらうれしいです。No Map Just Vibes “らしくあること”が、きっと道になる。
そんな強い願いを込めて。
▼橋本将生
人生において挫折や失敗をすることは必ずあると思います。その時に選択することを恐れるのではなくその選択を正解に、答えは一つじゃないと背中を支えてくれる楽曲になっていると思います。LAの朝を感じられる瞬間もほんの少しあります！振り付けも素敵なので楽しみにしていてください！
▼猪俣周杜
この曲は、自分達がロサンゼルスへ武者修行に行って学んだ事をぶつけながらパフォーマンスしました。修行前ならきっと表現するのが難しかったかもしれないけど、今回のMVでは自信を持って表現しているので楽しみにしていてください。いつもと違った場所や映像の質感など、新しい僕たち３人を見られると思うので、 いろんな好きなところを探してね。いつもtimeleszの作品を手に取ってくれてありがとう。
「We’re on the Top」（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）
▼佐藤勝利
原ちゃんと篠と行った韓国ダンス武者修行。「努力は無駄にならない」その言葉を体現できるかは自分たち次第なので、3人でユニットを作り、難易度の高い振付に挑戦しました。めちゃくちゃ武骨な作品に仕上がっているので（笑）
MV等もお楽しみに。
▼原嘉孝
韓国修行を経た僕たち3人で、「呼吸を合わせる」ことに時間を費やし、食らいつきながら難関ダンスに挑戦しました！モノにしたぜぇ!!!曲もとてもノリが良くて、皆さんも一緒に手拍子できる箇所を作ってもらったり、ダンスで魅せるパートはしっかり魅せる、メリハリのある1曲に仕上がりました!!MVもかっこよくて、遊び心ある映像になっています！！早くみてもらいたいなぁぁ!!!
▼篠塚大輝
お疲れ様です!!篠塚です!!
韓国チームは、本当にかっこいい楽曲となっております。難解な振り付けが多く、振り入れには苦戦しましたが、3人で呼吸を合わせることを意識しました!!かなり自信満々な感じの曲調ですが、どこか余裕も感じるような強気な楽曲です!!一度聴いたらきっとクセになると思います！MVでは、ダンスはもちろん、ダンス以外でもシュールだけど強気な世界観を楽しんでください!!
「half & half」（菊池風磨・寺西拓人）
▼菊池風磨
同期である我々二人だからこそ出せる雰囲気の楽曲及びMVになっております。
二人であんなところに行ったりこんなところに行ったり。MVとしてその様子を美しく、時に儚（はかな）く、楽曲ラストにはこの先の明るい未来を暗示するような歌詞にリンクした素敵な映像の仕上がりになっております。どうかご期待くださいませ。
▼寺西拓人
今回、風磨と僕で作詞作曲も担当させていただきました。僕たち同期ならではの、ルーツを巡る旅から着想を得て、それぞれの想いを落とし込んだ楽曲です。MVは、実際に青春を過ごした場所でも撮影させていただきました。菊池と寺西、これまでとこれから、葛藤や希望、そして応援してくださる皆様と僕たち、いろいろなhalf & halfを感じていただけたら、と思います！
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
ユニットは現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成されている。松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝は韓国組、菊池風磨・寺西拓人は東京組と、それぞれ異なる環境の中で得た出会いや経験を盛り込んで作品制作に携わり、タイトルにも各ユニットの想いが反映されている。
また、同期コンビの東京組は物語性を感じるエモーショナルな質感となっており、各ユニットの異なる個性を感じられる映像が本編の期待感を膨らませてくれる。初の試みとなる本企画への意気込みが感じられる、メンバーからのメッセージにも注目だ。
■メンバーからメッセージ
「No Map Just Vibes」（松島聡・橋本将生・猪俣周杜）
▼松島聡
LAでの思い出をsecondzへお裾分け。
固定観念にとらわれず、「こんな生き方もありじゃない？」とそっと寄り添える楽曲を、将生、周杜、minutezと共に思案しました。世界にたった一曲。この曲が、聴いてくれるあなたの人生をほんの少しでも豊かにできる、お守りのような存在になれたらうれしいです。No Map Just Vibes “らしくあること”が、きっと道になる。
そんな強い願いを込めて。
▼橋本将生
人生において挫折や失敗をすることは必ずあると思います。その時に選択することを恐れるのではなくその選択を正解に、答えは一つじゃないと背中を支えてくれる楽曲になっていると思います。LAの朝を感じられる瞬間もほんの少しあります！振り付けも素敵なので楽しみにしていてください！
▼猪俣周杜
この曲は、自分達がロサンゼルスへ武者修行に行って学んだ事をぶつけながらパフォーマンスしました。修行前ならきっと表現するのが難しかったかもしれないけど、今回のMVでは自信を持って表現しているので楽しみにしていてください。いつもと違った場所や映像の質感など、新しい僕たち３人を見られると思うので、 いろんな好きなところを探してね。いつもtimeleszの作品を手に取ってくれてありがとう。
「We’re on the Top」（佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝）
▼佐藤勝利
原ちゃんと篠と行った韓国ダンス武者修行。「努力は無駄にならない」その言葉を体現できるかは自分たち次第なので、3人でユニットを作り、難易度の高い振付に挑戦しました。めちゃくちゃ武骨な作品に仕上がっているので（笑）
MV等もお楽しみに。
▼原嘉孝
韓国修行を経た僕たち3人で、「呼吸を合わせる」ことに時間を費やし、食らいつきながら難関ダンスに挑戦しました！モノにしたぜぇ!!!曲もとてもノリが良くて、皆さんも一緒に手拍子できる箇所を作ってもらったり、ダンスで魅せるパートはしっかり魅せる、メリハリのある1曲に仕上がりました!!MVもかっこよくて、遊び心ある映像になっています！！早くみてもらいたいなぁぁ!!!
▼篠塚大輝
お疲れ様です!!篠塚です!!
韓国チームは、本当にかっこいい楽曲となっております。難解な振り付けが多く、振り入れには苦戦しましたが、3人で呼吸を合わせることを意識しました!!かなり自信満々な感じの曲調ですが、どこか余裕も感じるような強気な楽曲です!!一度聴いたらきっとクセになると思います！MVでは、ダンスはもちろん、ダンス以外でもシュールだけど強気な世界観を楽しんでください!!
「half & half」（菊池風磨・寺西拓人）
▼菊池風磨
同期である我々二人だからこそ出せる雰囲気の楽曲及びMVになっております。
二人であんなところに行ったりこんなところに行ったり。MVとしてその様子を美しく、時に儚（はかな）く、楽曲ラストにはこの先の明るい未来を暗示するような歌詞にリンクした素敵な映像の仕上がりになっております。どうかご期待くださいませ。
▼寺西拓人
今回、風磨と僕で作詞作曲も担当させていただきました。僕たち同期ならではの、ルーツを巡る旅から着想を得て、それぞれの想いを落とし込んだ楽曲です。MVは、実際に青春を過ごした場所でも撮影させていただきました。菊池と寺西、これまでとこれから、葛藤や希望、そして応援してくださる皆様と僕たち、いろいろなhalf & halfを感じていただけたら、と思います！