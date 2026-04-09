ゆうちゃみ、映画初出演で仮面ライダーに変身「まさかギャルが仮面ライダーに！」
俳優の要潤、賀集利樹、モデルで俳優のゆうちゃみが9日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギトー超能力戦争ー』（29日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【動画】ゆうちゃみ、念願の仮面ライダー変身に大興奮「まさかギャルが…」要潤＆賀集利樹らオリキャスと共演
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
氷川誠／仮面ライダーG7役の要は「ただいま」と話すと、会場からは割れんばかりの「おかえりなさい！」の声が。元仮面ライダーアギトの津上翔一役を演じた賀集も「ただいま〜」とあいさつし、「おかえり」とコール＆レスポンスをしていた。メインキャストとして映画初出演となるゆうちゃみは、警察官・葵るり子で特殊強化装甲服＜G6＞を装着し、仮面ライダーG6となる。
撮影を振り返り、ゆうちゃみは「初映画で撮影中はすごくド緊張で。でも、皆さんにすごく現場を和ませていただいて」と話す。「私も映画を観させていただいたんですけど、ワクワクが止まらなくて、すごく楽しい作品だった」とアピールした。また、まさかの仮面ライダーに。「Xで私がG6になることで、すごいザワめかれていた。私自身も不安や緊張で『どうなるんやろう？』と思いながら撮影していた。どんな感じになるか皆さんに楽しんでもらえたらなと思ってます。今、いい意味ですごく怖いです」と吐露。『仮面ライダーアギト』にはいなかった女性仮面ライダー。ゆうちゃみは「まさかギャルが仮面ライダーになれると思っていなかった」としたが、周囲から“GはギャルのG”という言葉が上がり「（G6のカラーは）ティファニーブルーでありがとうございます」と笑顔で話していた。
そのほか、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、ベッキー、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も参加した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【動画】ゆうちゃみ、念願の仮面ライダー変身に大興奮「まさかギャルが…」要潤＆賀集利樹らオリキャスと共演
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
撮影を振り返り、ゆうちゃみは「初映画で撮影中はすごくド緊張で。でも、皆さんにすごく現場を和ませていただいて」と話す。「私も映画を観させていただいたんですけど、ワクワクが止まらなくて、すごく楽しい作品だった」とアピールした。また、まさかの仮面ライダーに。「Xで私がG6になることで、すごいザワめかれていた。私自身も不安や緊張で『どうなるんやろう？』と思いながら撮影していた。どんな感じになるか皆さんに楽しんでもらえたらなと思ってます。今、いい意味ですごく怖いです」と吐露。『仮面ライダーアギト』にはいなかった女性仮面ライダー。ゆうちゃみは「まさかギャルが仮面ライダーになれると思っていなかった」としたが、周囲から“GはギャルのG”という言葉が上がり「（G6のカラーは）ティファニーブルーでありがとうございます」と笑顔で話していた。
そのほか、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、ベッキー、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も参加した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。