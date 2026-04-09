お笑い芸人・関根勤が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。

この日は、鬼越トマホーク・良ちゃん、金ちゃんをゲストに「【実名告白】鬼越トマホークが番組の内容を覆すヤバすぎる芸能人を大暴露！」と題した動画を公開した。

鬼越トマホークと親交の深い女性芸人・山田邦子のことが話題に。山田はフジテレビ系「オレたちひょうきん族」「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」などの人気番組に出演し、長年に渡って好感度調査で１位を獲得し「天下を取った最初の女性芸人」と呼ばれるビッグネーム。

関根は「僕は『−やまだかつてないテレビ』でレギュラーだったのよ。それで僕とラッキー（池田）で好きなことやってさ。邦子ちゃんは許してくれてさ。すごい大きい人だったよ。『好きなことやってたよね！関根さんね！』って会うと。あの頃、むちゃくちゃやってたよ。自分（山田）もやってたからね」と笑顔で明かした。

良ちゃんは、山田と日本バレーボール協会の川合俊一会長の交流も明かし「（川合会長に）なんで、邦子さんと仲いいんですか？て聞いたら『ビーチバレーを広めてくれたのは邦子さんだからね』って。あの番組（−やまだかつてないテレビ）とかで（ビチバレーを）取り扱ったり」と説明した。

金ちゃんは、山田が宇都宮餃子を全国的に広めた立役者だと明かし、山田が「宇都宮餃子」のクオリティーをいち早く発信していたことでメディアを通じ爆発的に知名度を獲得したことを話した。

数々の伝説を誇る山田だが、当然、ＢＩＧ３と呼ばれるタモリ、ビートたけし、明石家さんま、大物芸人３人とも親交が深く、良ちゃんは「（山田は）このまま墓場まで持っていく話もいっぱいあるんで。酒飲んだ時に、なんか楽しい話してたんですけど。スンッて怖い話になって。『まぁ、でも私が口を割ったらＢＩＧ３全員潰せるからね』って。そんな人いないじゃないですか？すげえな。ＢＩＧ１だなと思って」と述懐。関根を爆笑させていた。