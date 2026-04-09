春に行きたいと思う「北海道の公園」ランキング！ 2位「大通公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「北海道の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「写真がすごく綺麗。桜やライラックが咲いているらしく、噴水や彫刻もあって散歩したら楽しそう」（20代女性／東京都）
「いずれは札幌に行ってみたいと思っているので、そのついでに寄ってみたい」（30代女性／群馬県）
「前に一度行ったことがありますが、ゆっくりと見られなかったため。花が沢山咲いていてとで綺麗でした」（30代女性／大阪府）
▼回答者コメント
「函館は訪れたことがなく、五稜郭公園はテレビで見てとても気になる場所だったので暖かくなったら是非行ってみたい」（50代女性／神奈川県）
「新選組ファンなら一度は訪れたい場所ですね」（50代女性／青森県）
「名探偵コナンの映画の舞台であるため」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「北海道の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大通公園（札幌市）／59票札幌市の中心部に位置し、約1.5kmにわたって続く緑豊かな都会のオアシスです。春には「さっぽろライラックまつり」が開催され、約400本のライラックが咲き誇ります。名物の「とうきびワゴン」も始まり、雪解け後の開放的な雰囲気の中で、季節の移ろいを感じながら散策やランチを楽しめる人気スポットです。
▼回答者コメント
「写真がすごく綺麗。桜やライラックが咲いているらしく、噴水や彫刻もあって散歩したら楽しそう」（20代女性／東京都）
「いずれは札幌に行ってみたいと思っているので、そのついでに寄ってみたい」（30代女性／群馬県）
「前に一度行ったことがありますが、ゆっくりと見られなかったため。花が沢山咲いていてとで綺麗でした」（30代女性／大阪府）
1位：五稜郭公園（函館市）／129票星形の城郭として知られる五稜郭は、北海道を代表する桜の名所です。春になると約1500本のソメイヨシノが咲き乱れ、星形の堀がピンク色に縁取られる絶景が広がります。五稜郭タワーから見下ろす満開の桜の地上絵は圧巻。夜桜のライトアップや、堀を埋め尽くす「花筏（はないかだ）」など、春ならではの情緒を存分に堪能できます。
▼回答者コメント
「函館は訪れたことがなく、五稜郭公園はテレビで見てとても気になる場所だったので暖かくなったら是非行ってみたい」（50代女性／神奈川県）
「新選組ファンなら一度は訪れたい場所ですね」（50代女性／青森県）
「名探偵コナンの映画の舞台であるため」（30代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)