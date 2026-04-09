「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動する青木陽菜のフォトブック「Nostalgia」がリリースされました。フォトブックの編集・制作は声優グランプリが担当しました。



【写真】お布団でごろん、浴衣姿の青木陽菜さん

青木さんの出身地である宮城県を中心に撮り下ろし。ゆかりのあるスポットや思い出の地などで、浴衣姿や部屋着でのナチュラルな表情や、学校の制服姿、そして黒いドレスを身にまとった、これまでにあまり見たことのないオトナな表情も見せています。撮影中の随所で懐かしさをにじませていた青木さん。今回本人が考案したこのタイトルからも、故郷を思う気持ちが反映された一冊であることがうかがえます。



通常版表紙は夕陽の中、ふとした表情を切り取った一枚。かわいらしさと大人の美しさが共存する、彼女の魅力が満載です。インフォスクエア限定版表紙は、松島の旅館で布団にくるまるナチュラルな一枚。「ひなぴよ」と一緒に旅をしている気分に”という本人のコメントを体現するような、距離の近いカットです。



青木さんは「地元・宮城県でのフォトブック撮影ということで、私にとって縁のある場所を提案させていただきました！高校時代に友達と通っていたカフェや、ひなぴよオススメの観光スポット「松島」、見慣れた仙台駅など……！ 思い入れのある場所を巡りながら、おいしいものを食べたり観光を楽しんだりと、撮影とはいえ、ほぼ旅行気分で過ごしていました。ページをめくりながら、ひなぴよと一緒に旅をしているような気分で楽しんでもらえたらうれしいです。ぜひ宮城県にお立ち寄りの際は、フォトブック片手にお店や観光地を巡ってみてくださいね♪」とコメントを寄せています。