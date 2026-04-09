À¶Á¿¤Ê¤ª»ÐÍÍ¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþµÓ¡¡25ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿»¨»ï·ÇºÜ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°¤À¡²»¡¹¡Ê¤¢¤¹¤ß¤Í¤Í¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!4·î7¡¦14Æü¹çÊ»¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþµÓ¤È¾åÉÊ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£´é¤âÈþ¤·¤¤°¤À¡²»¡¹¤µ¤ó
Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢µ¤ÉÊÉº¤¦¾åÉÊ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤½¤Î´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡¿²ÃÆ£³Ù ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿Èõ¸ýÌÀÆà¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡Ë
SPA¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÀ¶Á¿·ÏÈþµÓ¤ª»Ð¤µ¤ó¡× ¤âÈ¯ÇäÃæ¤Î°¤À¡¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿»¨»ï·ÇºÜ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡ÄÀäÂÐ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¡¸«¤Ä¤±¤¿¤éÊó¹ð¤·¤Æ¤Í¡¡´¶ÁÛ¤â¤¼¤ó¤Ö¸«¤Ë¤¤¤¯¤è¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐGET¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢»£±Æ»þ¤Î²èÁü¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°¤À¡²»¡¹¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2000/06/17¡¡¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹163cm¡¡B.84cm W.57cm H.82cm¡¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£SUPER GT 2026 D¡Çstation Racing¤Ç¤Ïà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º〞¤È¤·¤ÆSUPER GT¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òºÌ¤ë¡£¹ñÆâÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÁ°ß·ÇÕ¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏËã¿ý¡¦ÆÉ½ñ¡¡ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î