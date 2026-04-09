元人気グラドル、1年前の“妊婦姿”と現在の“抱っこショット”対比に「なんだか感動」の声！
元グラビアアイドルでタレントの森咲智美さんは4月8日、自身のInstagramを更新。家族4人で大阪城公園を訪れ、お花見を満喫したことを報告しました。
【写真】森咲智美、家族でのお花見ショット
1〜2枚目は、デニムジャケットに春らしいピンクのスカートを合わせ、娘を抱くショットです。3枚目では、ちょうど1年前のマタニティショットを公開。白いワンピース姿でおなかに優しく手を当てる姿が収められており、現在の抱っこ姿と対比させるような構図となっています。そのほか、子どもがすべり台を楽しむ後ろ姿や桜の花など、穏やかな春のひとときが切り取られています。
コメントでは「なんだか感動してしまいました」「撮られる側だったけど撮るのも素晴らしい」「キレイですね」「また来年が楽しみですね」「親子すっごく可愛いですね」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】森咲智美、家族でのお花見ショット
「また来年が楽しみですね」森咲さんは「家族でお花見。まだ桜が咲いてくれててよかった。去年は娘がお腹の中にいたのに、今年は4人で一緒に来れて幸せだなっとしみじみ...」と喜びをつづり、8枚の写真を投稿しました。
1〜2枚目は、デニムジャケットに春らしいピンクのスカートを合わせ、娘を抱くショットです。3枚目では、ちょうど1年前のマタニティショットを公開。白いワンピース姿でおなかに優しく手を当てる姿が収められており、現在の抱っこ姿と対比させるような構図となっています。そのほか、子どもがすべり台を楽しむ後ろ姿や桜の花など、穏やかな春のひとときが切り取られています。
「幸せそうで何よりです」森咲さんはたびたび親子ショットを公開しています。3月28日には「大阪感じてます」とつづり、6枚の写真を投稿。子どもたちと遊んだり、たこ焼きを食べたりする姿を公開しました。ファンからは「ママ最高に素敵」「幸せそうで何よりです」「大阪でお見かけしたい」などさまざまな声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)