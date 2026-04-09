8代目の全貌とは？電動化で大きく進化

レクサスの「ES」がフルモデルチェンジを迎えます。北米仕様が先行して発表されていますが、日本仕様は2026年春に導入予定とされており、発売は間近です。一体どのようなクルマなのでしょうか。

新型ESは、日本市場において2026年春頃に発売予定の8代目モデルで、「Experience Elegance and Electrified Sedan」をコンセプトに全面刷新された次世代セダンです。

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レクサスは本モデルを、HEV（ハイブリッド車）とBEV（電気自動車）の両方を展開する「マルチパスウェイ」戦略における新世代電動車ラインナップの先陣と位置付けています。

デザインには、次世代BEVコンセプト「LF-ZC」から着想を得た新意匠を採用しつつ、セダンとしての美しいプロポーションと広い後席空間の両立を目指したモデルとされています。静粛性や乗り心地の向上、広い後席空間、そして最新技術の採用が中核的な価値です。

ボディサイズは、日本仕様の主要諸元によると、全長5140mm×全幅1920mm、ホイールベース2950mmです。

全高はHEVが1555mm、BEVが1560mmで、従来型と比較すると、全長は165mm、全幅は55mm、ホイールベースは80mm拡大されています。全高はHEVで110mm、BEVで115mm高くなっています。

日本向けに発表されたパワートレインは4種類です。HEVはES300hとES350h、BEVはES350eとES500eが用意されます。

ES300hは2リッター直列4気筒自然吸気エンジン＋電気式無段変速機、ES350hは2.5リッター直列4気筒自然吸気エンジン＋電気式無段変速機を採用。ES350eは前輪駆動のeAxle、ES500eは前後にeAxleを搭載したAWD仕様です。

駆動方式は、ES300hとES350hに2WD（FF）およびAWDが設定されますが、2リッターのES300hは2WD（FF）のみとなります。BEVはES350eがFWD、ES500eがAWDです。

システム出力は、ES300hが145kW（197.1PS）、ES350hが148kW（201.2PS）または182kW（247.4PS）、ES350eが165kW（224.3PS）、ES500eが252kW（342.6PS）です。

0〜100km／h加速は、ES300hが9.4秒、ES350hが8.3〜8.5秒または7.8〜8.0秒、ES350eが8.9秒、ES500eが5.9秒と公表されています。

BEVの航続距離は、CLTCモード（目標値・19インチタイヤ装着時）で、ES350eが約685km、ES500eが約610kmとされています。

急速充電は150kW充電器使用時、10〜80％までの充電時間の目安として、外気温25℃で約30分、0℃で約40分、-10℃では約60分とされています。（※各数値は2026年3月25日時点でのトヨタ公表のプロトタイプ値です。）

技術面での注目ポイントとして、「Responsive Hidden Switches」と「Sensory Concierge」が挙げられます。

前者は、物理スイッチを内装に溶け込ませ、手をかざすと機能アイコンが点灯する世界初の仕組みです。

後者は、イルミネーションや音楽、マルチメディア、空調、リラクゼーション機能、ヒーターなどを連動させ、乗員の気分に合わせた室内体験を提供する機能です。

さらに、音楽と連動するイルミネーションや、レクサス初となるフレグランス機能も採用されます。

安全装備には最新の「Lexus Safety System ＋」が搭載され、主な進化点として、レーダークルーズコントロールの地図連携およびエコランモードの追加、レーンチェンジアシストの対応速度域拡大、プリクラッシュセーフティの対応速度域拡大、眠気の兆候も検知するドライバーモニター、路肩への退避停止機能を含むドライバー異常時対応システム、高精細AHS、自転車やバイクの検知に対応したBSM（ブラインドスポットモニター）などが挙げられます。

日本仕様の新型ESは、従来の「静かで快適なラグジュアリーセダン」という本質を維持しながら、HEVとBEVを両立させた、より大型で高性能なモデルへと進化しています。

なお、日本での価格は現時点では未発表です。参考として、先行発売されているアメリカでは、最も廉価な「ES 350e Premium」が4万8795ドルとされており、2026年4月初旬の為替レートでは約775万円程度となります。

為替の影響もあり、日本での価格もラグジュアリーセダンにふさわしい高価格帯になると予想されます。