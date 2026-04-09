クラブ初のチャンピオンシップ進出が目前となっている「長崎ヴェルカ」。

りそなグループB1は、8日に第30節が行われ、ヴェルカはホームで、昨シーズンの中地区王者「三遠ネオフェニックス」と対戦しました。

ヴェルカが勝利すれば、他の試合の結果次第では、初のチャンピオンシップ出場が決まる一戦。

試合は序盤から、点の取り合いとなります。

第2クオーター、ジョンソンがワンハンドダンクを決めれば、三遠は日本代表の吉井がスリーポイントを沈めるなど、一進一退の攻防に。

前半は55-53と、ヴェルカの2点リードで折り返します。

第3クオーターに逆転を許してしまいますが、ヴェルカはジョンソンが自陣から一人で持ち込み。

このビッグプレーで勢いをつけ、一時3点差まで詰め寄ります。

しかし最後は押し切られ、今シーズン最多失点での敗戦となりました。

チャンピオンシップ出場へのマジックは「2」で、西地区優勝へのマジックは「8」としています。

（モーディ・マオールHC）

「強いチームとの対戦では差はわずかだ。だから、毎ポゼッションが重要になる。きょうのような自分たちを出せればどのチームとも勝負できる。ぜひCSをホームで戦いたい」