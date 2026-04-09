【ヴェルカ】リーグ戦は残り10試合「一進一退の攻防も今季最多失点で三遠に惜敗」《長崎》
クラブ初のチャンピオンシップ進出が目前となっている「長崎ヴェルカ」。
りそなグループB1は、8日に第30節が行われ、ヴェルカはホームで、昨シーズンの中地区王者「三遠ネオフェニックス」と対戦しました。
ヴェルカが勝利すれば、他の試合の結果次第では、初のチャンピオンシップ出場が決まる一戦。
試合は序盤から、点の取り合いとなります。
第2クオーター、ジョンソンがワンハンドダンクを決めれば、三遠は日本代表の吉井がスリーポイントを沈めるなど、一進一退の攻防に。
前半は55-53と、ヴェルカの2点リードで折り返します。
第3クオーターに逆転を許してしまいますが、ヴェルカはジョンソンが自陣から一人で持ち込み。
このビッグプレーで勢いをつけ、一時3点差まで詰め寄ります。
しかし最後は押し切られ、今シーズン最多失点での敗戦となりました。
チャンピオンシップ出場へのマジックは「2」で、西地区優勝へのマジックは「8」としています。
（モーディ・マオールHC）
「強いチームとの対戦では差はわずかだ。だから、毎ポゼッションが重要になる。きょうのような自分たちを出せればどのチームとも勝負できる。ぜひCSをホームで戦いたい」