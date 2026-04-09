「この日までに解決してほしかった」小学生不明から17日　入学式で新1年生の保護者「住民もモヤモヤ」京都・南丹市

京都で11歳の男子児童が行方不明になってから17日が経過しました。

男児の通う小学校では9日、入学式が行われました。

学校側が配布した文書とは。

9日に入学式が行われた京都・南丹市立園部小学校。

この学校に通う安達結希さん（11）の行方は依然として明らかになっていません。

新1年生の保護者からは「この日を迎えるまでに解決してほしかったというのが本音」という声が聞かれました。

FNNが9日に捉えたのは、新たな場所を捜索する警察の姿でした。

規制線が張られ、警察官が立つ山道。

11歳の男児が行方不明となっている京都・南丹市では9日、捜索が続いていました。

11歳の安達結希さんが消息を絶ってから9日で17日が経過。

安達さんが通う南丹市立園部小学校周辺では、9日朝も見守りが強化される中で児童が登校する姿がありました。

9日の入学式には安達さんと同じ6年生の児童も出席し、新1年生の門出を祝ったとみられます。

入学式に出席した保護者たちは、「（新1年生の子供は）ウキウキしているので、問題はないかと思っているけど…。（自分は）不安ですね、どうしても。学校は対策してくれているので大丈夫かと思うが、やっぱり何かしらしないと不安…」「早く見つかってほしいだけ。見つからないと住民もモヤモヤしたまま、不安も多い」などと複雑な思いを明かしました。

9日、学校から新1年生の保護者に向け配られたのが、「今後の学校安全の具体案」と題する資料です。

そこには、登下校時の見守り強化とともに、「連絡のない欠席者に対して午前8時40分から15分以内に電話連絡を完了させる」などと記されていました。

また、今回の事態を受け、南丹市の教育委員会は2026年度中に、市内にある小中学校の防犯カメラを増設する方針です。

3月23日の朝、父親の車で登校した安達さん。

しかし、教室に姿を見せることはありませんでした。

3月29日には、学校から3kmほど離れた山の中で安達さんの通学かばんが発見されます。

警察は4月7日、約60人態勢で安達さんの自宅裏にある山の中を捜索。

8日は、約30人態勢で市内の広い範囲を捜索しています。

そして9日、捜索隊の姿が確認されたのは、安達さんの自宅と学校の中間地点にある山の中でした。

近くに住む人によると、このエリアに安達さんの捜索が入ったのは初めてだといいます。

9日の捜索現場の近隣住民からは「（Q. 9日の捜索場所は？）あの奥は竹やぶと山と畑。管理してるというか、それぞれ持ち主がいる。ほったらかしの山じゃなくて（警察が来るのは）はじめて」「（あの場所の捜索）私も不審やと思う。（Q. これまで警察がここを捜索したことは？）ありません。網が張ってあるのよ、イノシシとか来るから。（Q. 子供が入るような場所？）子供入れない、子供いないもんこの辺。全然この近くはもう学校行ってる子1人しかいない」などの声が聞かれました。

約50人態勢で行われた9日の捜索。

10日も継続する見込みです。

情報提供：南丹署生活安全課（0771-62-0110）