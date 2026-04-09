停戦の合意を発表したばかりのアメリカとイランに、早くも主張の食い違いが浮き彫りとなっています。イランは、アメリカが合意に違反したとして、ホルムズ海峡の封鎖を続ける構えです。

■「ヒズボラへの攻撃を継続」イスラエル側は攻撃を正当化

車の通りが多いレバノン・ベイルートの街中で、突如起きた爆発。アメリカとイランによる停戦発表から一夜。収束するとみられていた、中東の戦闘が続いています。

攻撃したのはイスラエルでした。標的は、レバノンに拠点を置く親イラン組織「ヒズボラ」で、イスラエル軍は先月から激しい攻撃を繰り返していました。

市民

「5回くらい爆発音が聞こえた。アパートが攻撃を受けた」

8日には、過去最大規模の攻撃を実施。一日で少なくとも254人が死亡しました。

イランは、“レバノンを含めた戦線での戦闘終結で合意した”としていましたが、一日も経たずに破られてしまったのでしょうか。

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イスラエル側は、攻撃を正当化。

イスラエル ネタニヤフ首相

「イランとの一時停戦にヒズボラは含まれない。我々はヒズボラへの攻撃を継続している」

さらにアメリカ側も…。

アメリカ バンス副大統領

「イランは勝手にレバノンも停戦対象だと思い込んでいたようだが、実際は違う。我々はそんな約束は一度もしていない」

レバノンについては“停戦の対象外だ”と主張しました。

しかしイラン側は“停戦の合意が破られた”と反発。アメリカとイランの食い違いは他にも…。

■再び“封鎖”に逆戻りか いまホルムズ海峡は…

イランの政権幹部が合意破りと批判しているのは、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることに加えて、停戦発表後にもイランの領空に無人機が侵入したこと、さらにウラン濃縮などの核開発活動の権利を否定されたことです。

これに対してトランプ政権は、レバノンの攻撃は停戦の対象外、ウラン濃縮は認めていないと主張し、かみ合っていません。

これに反発したイランは、開放するはずのホルムズ海峡について。

イランの革命防衛隊

「イスラエルによるレバノン大規模攻撃を受け、ホルムズ海峡を通る全ての船舶の航行を停止させた」

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再び“封鎖”に逆戻りするのか。いま海峡はどうなっているのでしょうか。

船の位置情報を可視化したサイト「マリントラフィック」で停戦発表後の船の動きを見てみると、何隻か通過した船は確認できたものの、依然として殆どの船は海峡の手前に取り残されたままとなっています。

その一方で、イランメディアはホルムズ海峡を通過する船に、航行を認めるルートを示した地図を配布したとも報じています。

そこには「危険区域」の文字も。敷設された可能性がある“機雷を回避するための航路図”だとみられています。

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通れるのか通れないか、はっきりわからない状況に、「海運」の専門家は…。

船舶の航行に詳しい神奈川大学 松田琢磨教授

「停戦したとはいえ、何か変わったとは言える状況ではない。まずは船員と船の安全を確保していくことが重要になっていく。通航は現状ではハードルが高い」

正常化には、数か月かかる可能性があると指摘しました。

こうした中、トランプ大統領は。

トランプ大統領（トランプ氏のSNSより）

「合意が履行されなければ、その時は『戦闘開始』だ。これまでにないほど大規模で強力な攻撃を行う」

アメリカとイランは11日に交渉を予定していますが、先行きは不透明さを増しています。