９日の広島戦（マツダ）は降雨のため、試合開始１０分前の午後５時５０分に中止が発表された。

この日、先発登板する予定だった巨人の則本昂大投手（３５）はスライド登板せず、来週１６日の阪神戦（甲子園）に先発する見込みとなった。

則本は前回、２日の中日戦（バンテリン）で今季初先発し、７回８５球を投げて５安打２失点。味方の援護に恵まれず、今季初黒星を喫し、ここまで移籍後初勝利を目指し腕を振り続けていた。

試合前練習では、降水量２ミリの強い雨が降る中グラウンドに姿を現すと、杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が横で見守るなか、投球練習を行っていた。

試合中止が発表されてからも、室内にあるブルペン場でおよそ４０球弱投げていたという右腕。「天候には勝てないんで仕方ないかなと。まあ投げたかったですけど、チームにとっても明日が移動試合になるんで、いい休養になればいいかなと思います」と口にした。

そんな則本は、自他ともに認める「雨男」で、楽天時代にも何度か先発予定の試合が雨天中止により、流れることもあったという。「年間で４、５回雨中になったこともあるんで、慣れてるというか…。（雨男）『再来』とでも書いておいてください（笑い）」とユーモアを交えて語った。

背番号４３は次回登板で移籍後初勝利を飾ることはできるのか。