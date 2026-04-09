志尊淳、純烈の弟分・モナキメンバーにエール「僕のデビュー作の15年前から知ってて」トッキュウジャーでも共演
【モデルプレス＝2026/04/09】俳優の志尊淳が4月9日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。8日にメジャーデビューを果たした純烈の弟分グループ・モナキのメンバーとの関係に言及した。
【写真】31歳イケメン俳優と15年来の仲の純烈の弟分メンバー
番組内では、8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たした「モナキ」のリリースイベントの特集がされていた。志尊とじんは「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系／2014年）でそれぞれ志尊がトッキュウ1号・ライト、じんがトッキュウ2号・トカッチとして共演経験のある間柄。志尊は最近のモナキの活躍ぶりについてコメントを求められると、「トッキュウジャーの前で、僕のデビュー作の15年前から知ってて」とデビュー作である舞台「ミュージカル・テニスの王子様2ndシーズン」（2011年）から15年以来の付き合いであることを告白。続けて「じんじんはたくさん苦労してきたの知ってるんで、めちゃくちゃ嬉しいです！頑張って！」と、カメラに向かって力強くグーのポーズを作り、エールを送った。
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳イケメン俳優と15年来の仲の純烈の弟分メンバー
◆志尊淳、モナキ・じんは「15年前から知ってて」
番組内では、8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たした「モナキ」のリリースイベントの特集がされていた。志尊とじんは「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系／2014年）でそれぞれ志尊がトッキュウ1号・ライト、じんがトッキュウ2号・トカッチとして共演経験のある間柄。志尊は最近のモナキの活躍ぶりについてコメントを求められると、「トッキュウジャーの前で、僕のデビュー作の15年前から知ってて」とデビュー作である舞台「ミュージカル・テニスの王子様2ndシーズン」（2011年）から15年以来の付き合いであることを告白。続けて「じんじんはたくさん苦労してきたの知ってるんで、めちゃくちゃ嬉しいです！頑張って！」と、カメラに向かって力強くグーのポーズを作り、エールを送った。
◆純烈の弟分・モナキ、デビュー前から空前のバズ
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】