櫻坂46谷口愛季、メンバー3人と街中でお花見 集合ショットに「オーラ隠せてない」「遭遇したい」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】櫻坂46の谷口愛季が4月8日、自身のInstagramを更新。メンバーとのお花見ショットを公開した。
【写真】櫻坂46谷口ら4人「オーラ隠せてない」街中お花見ショット話題
谷口は「お仕事の合間に！今年も桜を見ることができてとっても嬉しかったです」とコメントし、街中の桜並木でのショットを公開。黒いレザーのジャケット姿のソロショットのほか、中嶋優月、武元唯衣、大沼晶保と4人で並んで歩く後ろ姿も公開した。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「オーラ隠せてない」「遭遇したい」「桜に負けない美しさ」「メンバー仲良しで尊い」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】櫻坂46谷口ら4人「オーラ隠せてない」街中お花見ショット話題
◆谷口愛季、メンバーと街中でお花見
谷口は「お仕事の合間に！今年も桜を見ることができてとっても嬉しかったです」とコメントし、街中の桜並木でのショットを公開。黒いレザーのジャケット姿のソロショットのほか、中嶋優月、武元唯衣、大沼晶保と4人で並んで歩く後ろ姿も公開した。
◆谷口愛季の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「オーラ隠せてない」「遭遇したい」「桜に負けない美しさ」「メンバー仲良しで尊い」「可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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