1児の母・木村文乃「しばらく不在だからと張り切りすぎた」作り置き料理ズラリ 豚じゃが・筑前煮・煮びたしなど8品披露に驚きの声「圧巻の光景」「完全にお店のクオリティ」
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の木村文乃が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置き料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「色合いも品数も圧巻」サラダ・炒め物・煮物…作り置き料理8品ズラリ
木村は「私しばらく不在だからと張り切りすぎた…」と記し、作り置き料理がズラリと並ぶ様子を投稿。ゴロッとした新じゃがが入った食べ応えのある豚じゃが、鮭の野菜あんかけ、旬の生たけのこを使った筑前煮、オレンジや黄など彩り鮮やかなカラーピーマンとナスのごま味噌炒めを披露している。
他にも「大根とベーコンのペペチ炒め」、具材にしっかりと味が染みた白菜とししとうの煮びたし、トマトと叩ききゅうりの中華風サラダ、ごぼうの卵とじと全8品ものおかずが並び、「大満足」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「圧巻の光景」「完全にお店のクオリティ」「全部美味しそう」「色合いも品数も圧巻」「すごいの一言」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆木村文乃「張り切りすぎた」作り置き料理8品披露
木村は「私しばらく不在だからと張り切りすぎた…」と記し、作り置き料理がズラリと並ぶ様子を投稿。ゴロッとした新じゃがが入った食べ応えのある豚じゃが、鮭の野菜あんかけ、旬の生たけのこを使った筑前煮、オレンジや黄など彩り鮮やかなカラーピーマンとナスのごま味噌炒めを披露している。
◆木村文乃の投稿に「圧巻の光景」の声
この投稿に、ファンからは「圧巻の光景」「完全にお店のクオリティ」「全部美味しそう」「色合いも品数も圧巻」「すごいの一言」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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