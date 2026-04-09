1児の母・森絵梨佳、小3息子への新学期弁当公開「彩り綺麗で食欲そそられる」「栄養バランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの森絵梨佳が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子に作った弁当を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「根菜入っててヘルシー」レンコンたっぷりの小3息子弁当
「息子の春休みは毎日友達と遊び遊び…予定がなければやっと私の順番！映画みたりお花見したりと過ごしました そんなこんなで、3年生へ進級」と小学3年生になった息子の春休みの様子をつづった森。「本日の小学生弁当もスタート レンコン」と記し、レンコンや肉、エビ、トマトなどが曲げわっぱの弁当箱にバランスよく詰められ、デザートのフルーツが入った小さい容器が添えられた息子の弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「弁当生活スタートお疲れ様です」「彩り綺麗で食欲そそられる」「栄養バランスバッチリ」「根菜入っててヘルシー」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「根菜入っててヘルシー」レンコンたっぷりの小3息子弁当
◆森絵梨佳、小学生息子に作った弁当公開
「息子の春休みは毎日友達と遊び遊び…予定がなければやっと私の順番！映画みたりお花見したりと過ごしました そんなこんなで、3年生へ進級」と小学3年生になった息子の春休みの様子をつづった森。「本日の小学生弁当もスタート レンコン」と記し、レンコンや肉、エビ、トマトなどが曲げわっぱの弁当箱にバランスよく詰められ、デザートのフルーツが入った小さい容器が添えられた息子の弁当を公開した。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「弁当生活スタートお疲れ様です」「彩り綺麗で食欲そそられる」「栄養バランスバッチリ」「根菜入っててヘルシー」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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