東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。



視聴者から珍しい写真が届きました。8日夕方、福岡市博多区で撮影されました。虹色の丸い光のようなものが写っています。



「夕日の少し離れた左側に、丸い虹色のものがありました。これは何ですか？」というギモンです。



この丸い虹色の光は、幻日（げんじつ）と言います。太陽のよう光ですが、太陽ではないので、幻の日と書いて幻日と呼びます。





上空の氷の結晶が光を屈折してできる虹色の光です。朝や夕方に現れることが多く、今回の写真は太陽の左側に現れていますが、右側にも発生することがあります。太陽側の方が赤色で、外側に向かうほど寒色になる性質があります。幻日は美しく珍しい現象ですが、実は天気が下り坂となるサインなんです。というのも、天気が下り坂となる時は、上空の高い所から先に湿り始めて雲ができます。幻日は上空の高い所にある雲が原因で発生します。上空が湿っていないと幻日はできないということです。珍しい現象ですが、天気予報を見て、雨が降る前日に空を見上げて探してみてはいかがでしょうか。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月9日午後6時40分ごろ放送