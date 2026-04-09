ベイリー英ＦＳＢ議長兼英中銀総裁 プライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めている ベイリー英ＦＳＢ議長兼英中銀総裁 プライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めている

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ベイリー英ＦＳＢ議長兼英中銀総裁 プライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めている



ベイリー氏は、イラン情勢を巡る地政学リスクに伴う市場の動揺を受け、急速に拡大してきたプライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めていると警告した。



同氏は、この分野が比較的不透明で過去に深刻な危機を経験していない点を危惧しており、相場変動の激化と市場の信認低下が重なることで、規制対象の銀行や実体経済へ悪影響が波及する「サブプライムローン危機」のようなシナリオに強い懸念を示している。



これを受け、規制当局は透明性の改善と監視の強化を急いでおり、イングランド銀行としても景気下振れに対する耐性を検証するためのストレステストを実施し、金融安定性の確保に注視している。

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