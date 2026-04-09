理想に寄り添う「推しぬい」クリエイター『PiyoPicco ぴよぴっこ』をご紹介します。

理想に寄り添う「推しぬい」クリエイター『PiyoPicco ぴよぴっこ』

今週のピックアップ

『キュアキュンキュンぬい作ってみた♪【ぬいぐるみ制作】｜キミプリ』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ぴよぴっこさん：「ぬいぐるみ制作の解説動画を発信している、ぬいぐるみ系YouTuberの『ぴよぴっこ』です。2022年に推しぬい作りを始め、推しを『かたち』にする楽しさや、手作りならではの愛らしさを伝えるべくYouTubeで情報発信を行っています。

基本的な刺繍のやり方から、中国発祥の棉花娃娃（ミェンファワーワー）風の制作方法、身近な素材をアレンジしたぬい服作りまで、初心者の方にも分かりやすく解説しています。また、推しぬい作りに役立つ書籍の執筆・監修も手がけており、『もっとかわいくできる! 推しぬい 理想の「お顔」「髪型」つくりかたBOOK』は韓国語版も出版されています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

ぴよぴっこさん：「推しぬい作りに初めて挑戦した当時、日本ではぬいぐるみ制作に関する情報がとても少なく、特に『棉花娃娃（ミェンファワーワー）』と呼ばれる着せ替えぬいぐるみの作り方はほとんど見つけることができませんでした。棉花娃娃は、中国発祥の着せ替えぬいぐるみで、自分の好きな服を着せ替えられるのが大きな魅力です。ケモ耳やしっぽがついていたり、繊細でドールのようなお顔立ちをしていたりと、従来のプライズぬいとはまた違った個性があります。その可愛さにすっかり魅了され『この魅力をもっとたくさんの人に知ってほしい』という思いから、棉花娃娃風のぬい作りに関する動画を投稿し始めました。もともと二次創作でイラストを描いていたこともあり、世界観やテイストとの相性も自然とよかったのだと思います」

――おすすめの動画は何ですか？

ぴよぴっこさん：「おすすめの動画は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアキュンキュンを制作した回です。娘から『作ってほしい！』とリクエストをもらったことがきっかけで制作しました。普段はぬいぐるみ本体の制作が中心で、衣装まで細かく作り込むことはあまりないのですが、このときは娘へのプレゼントのつもりで、衣装もできる限り再現しました。その分、とても思い入れのある作品になっています。ぬいぐるみ制作は工程が多いため、通常は数本に分けて動画にすることが多いのですが、この動画では完成までを1本にぎゅっとまとめています。制作の流れをテンポよく見られるので、初めての方にもおすすめです」

キュアキュンキュンぬい作ってみた♪【ぬいぐるみ制作】｜キミプリ

https://youtu.be/kgwfFPCSm6E



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ぴよぴっこさん：「推しを『見る』だけでなく『作る』という楽しみ方もあることを知っていただけたら嬉しいです。ぬい作りは少しハードルが高そうに見えるかもしれませんが、はじめの一歩はとても小さなものでも大丈夫です。皆さんの『好き』が、思いがけない形で広がっていくきっかけになれば幸いです」

理想の「推しぬい」作りの楽しさと、手作りならではの愛らしさを発信し続ける『ぴよぴっこ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『PiyoPicco ぴよぴっこ』

https://www.youtube.com/@piyopicco

Xのアカウント『ぴよぴっこ🧸ぬい系YouTuber🐤』

https://x.com/piyopicco

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島