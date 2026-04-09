乃木坂46川崎桜、憧れの場所で桜色ドレスに 1st写真集『エチュード』先行カット
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、先行カット第19弾が解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたカットは、川崎がかねてより憧れていたパリで撮影された。写真集通常版カバーにも採用されている桜色のドレスをまとい、パリの街中を駆け抜ける印象的な一枚となっている。
本作は撮影の“ほぼ時系列順”で構成されており、初々しい表情から撮影が進むにつれて、徐々に開放的になっていく過程も見どころのひとつ。今回のカットはロケ最終日に撮影されたもので、自然体で開放感あふれる表情が印象的に収められている。
大人びた一面と無垢な一面、その双方の魅力を併せ持つ、22歳の川崎の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたカットは、川崎がかねてより憧れていたパリで撮影された。写真集通常版カバーにも採用されている桜色のドレスをまとい、パリの街中を駆け抜ける印象的な一枚となっている。
本作は撮影の“ほぼ時系列順”で構成されており、初々しい表情から撮影が進むにつれて、徐々に開放的になっていく過程も見どころのひとつ。今回のカットはロケ最終日に撮影されたもので、自然体で開放感あふれる表情が印象的に収められている。
大人びた一面と無垢な一面、その双方の魅力を併せ持つ、22歳の川崎の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。