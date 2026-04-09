カジュアル衣料品店「ユニクロ」などを手がけるファーストリテイリングは９日、２０２６年２月中間連結決算（国際会計基準）を発表した。

海外ユニクロ事業が業績をけん引し、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比３１・７％増の４００６億円、最終利益は１９・６％増の２７９２億円と、いずれも中間期として過去最高を更新した。

売上高に相当する売上収益は１４・８％増の２兆５５２億円だった。全体の６割を占める海外ユニクロ事業は、一等地に大型店を相次ぎ出店して知名度が高まった欧州や、オンラインの新規顧客が増加した中国など全地域で好調だった。米国の関税政策の影響を受けた北米も、一部商品の価格や値引き率の見直しが奏功して増収増益を確保した。

国内ユニクロ事業も、保温効果の高い「ヒートテック」などの冬物商品が好調で、売上収益は７・４％増だった。インバウンド（訪日客）向けが約１割を占め、国内売り上げを支えた。

２６年８月期の通期業績予想は、売上収益を１月時点の予想から１０００億円増の３兆９０００億円、営業利益を５００億円増の７０００億円、最終利益を３００億円増の４８００億円に引き上げた。期間中の素材調達についてはめどがついており、中東情勢の悪化に伴う原材料費高騰などの影響は限定的とした。

柳井正・会長兼社長は決算記者会見で「値上げをうちだけが避けることはできないが、我慢できるところは我慢して、価値ある服を売る努力を継続していく」と強調した。