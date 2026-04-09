MLB Japan公式Instagramは4月8日に投稿を更新し、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星（34）がメジャー通算1000投球回に到達したことを伝えた。投稿では、前日のブレーブス戦で節目を迎えた左腕を取り上げ、メジャー8年目の序盤で大台に達した快挙を祝福している。

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公開された画像では、白のエンゼルスのユニホームに赤いキャップを合わせた菊池が、力強く腕を振る投球フォームで登場。画面いっぱいにシルバーの「1000」が大きく配置され、球団ロゴや「YUSEI KIKUCHI」の表記も添えられたデザインが、節目の重みをストレートに印象づけている。

【画像】メジャー通算1000投球回到達を伝える菊池の記念ビジュアル（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「菊池雄星ってなんだかんだメジャー8年おるんや！ 早いなぁ」「おめでとうございます！コツコツと積み重ねられた結果ですね、流石です！」「菊池雄星投手にとっては通過点で、これからまだまだ更に上の目標、夢に向かって頑張って下さい。応援しています」「胸が熱くなり涙がこぼれます。ひたむきに夢を追うその背中は、私たちの誇りです。素晴らしい感動と勇気をありがとうございます」といった称賛の声が寄せられている。