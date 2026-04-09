メガファーマ攻勢で躍動、次世代医療の主役「AI創薬」有望株リスト ＜株探トップ特集＞
―医薬品開発分野で加速するパラダイムシフト、国策の創薬支援も追い風に―
米国とイランの停戦交渉の期限が2週間延長されることとなり、米原油先物相場の上昇は一服したものの、軍事衝突前の2月の水準を大きく上回って推移している。資源価格の高騰によるインフレが世界景気に打撃をもたらすとの警戒感は払しょくされたわけではない。医薬分野は従来から景気変動に左右されにくいディフェンシブセクターと位置付けられているが、AIや量子計算などを活用し、研究開発期間の大幅な短縮と早期の収益化を目指す取り組みがグローバルで加速していることは注目に値する。次世代医療の主役といえる「AI創薬」関連の有望株を掘り下げていく。
●創薬支援の結実に不可欠な新手法
高市政権の下で設置された「日本成長戦略会議」では、重点的な投資対象として戦略17分野が定められ、このなかにはAI・半導体や防衛産業と並び、 創薬が含まれている。3月10日には集中的に支援する61の製品・技術が選定され、医薬品分野では「バイオ医薬品・再生医療等製品」や世界初承認となる「ファーストインクラス製品」、有用性が最も高い「ベストインクラス製品」、「感染症対応製品」に対し優先的に支援をする方針が示された。
医薬品の研究開発は一般的に10年を超える時間と巨額の費用が必要とされている。新薬候補が成功する確率は基本的に極めて低く、医薬品メーカーは現行の主力薬の特許切れにより売上高が急減する「パテントクリフ（特許の崖）」を見越して経営をする必要にも迫られる。AIを活用して創薬の成功確度の向上と開発期間の大幅な短縮につながる「AI創薬」へのパラダイムシフトは、ある意味必然的な流れと言える。
事実、コンピューター上で研究開発を行う「インシリコ（in-silico）」の活用はここにきて急速に拡大している。AIや量子計算などの技術を併用し、治験前に安全性や有効性を確認する新世代の創薬手法は、国策として進む創薬支援が実を結ぶためにも不可欠なものとされており、中長期のリターン獲得を狙う機関投資家にとっても目を離すことのできないテーマとなっている。
●米国の関連銘柄には下値抵抗力も
メガファーマはすでにAI創薬企業との提携に乗り出している。米アルファベット 傘下のアイソモーフィックラボは、ノバルティス やイーライ・リリー と戦略的な提携関係を構築。ジョンソン・エンド・ジョンソン とも研究活動で協力している。アイソモーフィックラボのデミス・ハサビスCEO（最高経営責任者）は、タンパク質構造予測AIモデルの研究で2024年のノーベル化学賞を受賞した人物だ。今年3月には、イーライ・リリーが香港のAI創薬企業インシリコ・メディシンと提携に乗り出したことも明らかになった。契約金額は最大で27億5000万ドルに上るという。
医薬品の研究開発活動は、多少の景気変動があったとしても、巨額の費用を投じて進められるものである。AI創薬関連の事業を手掛ける海外企業としてはほかにも、リカージョン・ファーマシューティカルズ がサノフィ やロシュ、バイエルなどとパートナー関係にあり、シュレーディンガー やセルタラ 、シミュレーションズ・プラス 、アブサイ が関連銘柄と位置付けられている。これらのなかにはイラン情勢の緊迫化で米株が調整色を強める状況下でも、下値の堅さを発揮する銘柄や、戻り歩調を鮮明とする銘柄が散見される。日本国内においてもAI創薬領域で競争力の発揮が期待できる企業が存在し、中期的な成長期待が膨らんだ状態にある。
米国とイランの停戦交渉の期限が2週間延長されることとなり、米原油先物相場の上昇は一服したものの、軍事衝突前の2月の水準を大きく上回って推移している。資源価格の高騰によるインフレが世界景気に打撃をもたらすとの警戒感は払しょくされたわけではない。医薬分野は従来から景気変動に左右されにくいディフェンシブセクターと位置付けられているが、AIや量子計算などを活用し、研究開発期間の大幅な短縮と早期の収益化を目指す取り組みがグローバルで加速していることは注目に値する。次世代医療の主役といえる「AI創薬」関連の有望株を掘り下げていく。
●創薬支援の結実に不可欠な新手法
高市政権の下で設置された「日本成長戦略会議」では、重点的な投資対象として戦略17分野が定められ、このなかにはAI・半導体や防衛産業と並び、 創薬が含まれている。3月10日には集中的に支援する61の製品・技術が選定され、医薬品分野では「バイオ医薬品・再生医療等製品」や世界初承認となる「ファーストインクラス製品」、有用性が最も高い「ベストインクラス製品」、「感染症対応製品」に対し優先的に支援をする方針が示された。
医薬品の研究開発は一般的に10年を超える時間と巨額の費用が必要とされている。新薬候補が成功する確率は基本的に極めて低く、医薬品メーカーは現行の主力薬の特許切れにより売上高が急減する「パテントクリフ（特許の崖）」を見越して経営をする必要にも迫られる。AIを活用して創薬の成功確度の向上と開発期間の大幅な短縮につながる「AI創薬」へのパラダイムシフトは、ある意味必然的な流れと言える。
事実、コンピューター上で研究開発を行う「インシリコ（in-silico）」の活用はここにきて急速に拡大している。AIや量子計算などの技術を併用し、治験前に安全性や有効性を確認する新世代の創薬手法は、国策として進む創薬支援が実を結ぶためにも不可欠なものとされており、中長期のリターン獲得を狙う機関投資家にとっても目を離すことのできないテーマとなっている。
●米国の関連銘柄には下値抵抗力も
メガファーマはすでにAI創薬企業との提携に乗り出している。米アルファベット 傘下のアイソモーフィックラボは、ノバルティス やイーライ・リリー と戦略的な提携関係を構築。ジョンソン・エンド・ジョンソン とも研究活動で協力している。アイソモーフィックラボのデミス・ハサビスCEO（最高経営責任者）は、タンパク質構造予測AIモデルの研究で2024年のノーベル化学賞を受賞した人物だ。今年3月には、イーライ・リリーが香港のAI創薬企業インシリコ・メディシンと提携に乗り出したことも明らかになった。契約金額は最大で27億5000万ドルに上るという。
医薬品の研究開発活動は、多少の景気変動があったとしても、巨額の費用を投じて進められるものである。AI創薬関連の事業を手掛ける海外企業としてはほかにも、リカージョン・ファーマシューティカルズ がサノフィ やロシュ、バイエルなどとパートナー関係にあり、シュレーディンガー やセルタラ 、シミュレーションズ・プラス 、アブサイ が関連銘柄と位置付けられている。これらのなかにはイラン情勢の緊迫化で米株が調整色を強める状況下でも、下値の堅さを発揮する銘柄や、戻り歩調を鮮明とする銘柄が散見される。日本国内においてもAI創薬領域で競争力の発揮が期待できる企業が存在し、中期的な成長期待が膨らんだ状態にある。