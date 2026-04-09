ペッパーランチ、今年もお得な「ステーキキャンペーン」

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　ペッパーランチは、22日から5月10日（日）のゴールデンウィーク期間を含む計19日間、お得な価格でステーキを提供する「ステーキキャンペーン」を実施する。

【画像】対象となるワイルドジューシーステーキ

　昨年好評だったゴールデンウィークの特別企画を今年も開催。今回限定サイズのワイルドジューシーステーキ110gを980円というスペシャルプライスで提供する。

　特別サイズのステーキ110g他、期間中は通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）のステーキも最大23％オフの特別価格で届ける。

◆商品名

ワイルドジューシーステーキ　110g　980円

ワイルドジューシーステーキ 150g　1250円

ワイルドジューシーステーキ 200g　1520円

ワイルドジューシーステーキ 300g　2080円

ワイルドジューシーステーキ 450g　3090円

GWカットステーキ110g　980円

限定ライス＆味噌汁（Bセット）　300円

◆販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了します。

◆対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店
※東京競馬場店を除く