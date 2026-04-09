ペッパーランチ、今年もお得な「ステーキキャンペーン」 19日間実施【対象商品＆価格一覧】
ペッパーランチは、22日から5月10日（日）のゴールデンウィーク期間を含む計19日間、お得な価格でステーキを提供する「ステーキキャンペーン」を実施する。
【画像】対象となるワイルドジューシーステーキ
昨年好評だったゴールデンウィークの特別企画を今年も開催。今回限定サイズのワイルドジューシーステーキ110gを980円というスペシャルプライスで提供する。
特別サイズのステーキ110g他、期間中は通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）のステーキも最大23％オフの特別価格で届ける。
◆商品名
ワイルドジューシーステーキ 110g 980円
ワイルドジューシーステーキ 150g 1250円
ワイルドジューシーステーキ 200g 1520円
ワイルドジューシーステーキ 300g 2080円
ワイルドジューシーステーキ 450g 3090円
GWカットステーキ110g 980円
限定ライス＆味噌汁（Bセット） 300円
◆販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了します。
◆対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店
※東京競馬場店を除く
【画像】対象となるワイルドジューシーステーキ
昨年好評だったゴールデンウィークの特別企画を今年も開催。今回限定サイズのワイルドジューシーステーキ110gを980円というスペシャルプライスで提供する。
特別サイズのステーキ110g他、期間中は通常のサイズ（150g・200g・300g・カットステーキ110g）のステーキも最大23％オフの特別価格で届ける。
ワイルドジューシーステーキ 110g 980円
ワイルドジューシーステーキ 150g 1250円
ワイルドジューシーステーキ 200g 1520円
ワイルドジューシーステーキ 300g 2080円
ワイルドジューシーステーキ 450g 3090円
GWカットステーキ110g 980円
限定ライス＆味噌汁（Bセット） 300円
◆販売期間：2026年4月22日（水）〜5月10日（日）
※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了します。
◆対象店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUSの全店
※東京競馬場店を除く