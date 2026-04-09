元乃木坂46・与田祐希、同期・佐藤楓と春のお出掛け 「でんちゃんとデート」「楽しそう」
元乃木坂46メンバーで女優の与田祐希が8日、インスタグラムを更新。同期の佐藤楓とのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】与田祐希＆佐藤楓がお出掛け！
与田は「いい季節」とコメントを添え、佐藤との2ショットなどを投稿。一方、佐藤も自身の投稿で「おでかけ日和だった日」「ぽかぽかたのしかったな〜」「たくさん写真撮ってくれた」とつづり、穏やかな春のひとときを振り返った。
公開された写真には、2人が笑顔で寄り添う姿や食事を楽しむ様子などが収められており、リラックスした雰囲気が印象的だ。
この投稿にファンからは「でんちゃん！！」「でんちゃんとデートだ！」「やっぱ3期生」「楽しそう」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）、「佐藤楓」インスタグラム（＠kaede_sato.official）
【写真】与田祐希＆佐藤楓がお出掛け！
与田は「いい季節」とコメントを添え、佐藤との2ショットなどを投稿。一方、佐藤も自身の投稿で「おでかけ日和だった日」「ぽかぽかたのしかったな〜」「たくさん写真撮ってくれた」とつづり、穏やかな春のひとときを振り返った。
公開された写真には、2人が笑顔で寄り添う姿や食事を楽しむ様子などが収められており、リラックスした雰囲気が印象的だ。
この投稿にファンからは「でんちゃん！！」「でんちゃんとデートだ！」「やっぱ3期生」「楽しそう」といった声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）、「佐藤楓」インスタグラム（＠kaede_sato.official）