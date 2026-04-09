確執疑惑のゼンデイヤとシドニー・スウィーニー、『ユーフォリア』プレミアでお互いを避け噂が過熱
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で共演するゼンデイヤとシドニー・スウィーニー。政治的見解の違いから確執があるのでは？と囁かれていたが、このたび開催された『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントにて、お互いを避けていたことが発覚。確執の噂を加熱させているようだ。
【写真】黒と白の対照的なルックで登場したゼンデイヤ＆シドニー・スウィーニー
Page Sixによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルスで『ユーフォリア／EUPHORIA』のプレミアイベントが開催。シドニーが共演のモード・アパトーと楽しそうにポーズを取ったのに対し、ゼンデイヤは一人でレッドカーペットの撮影に応じた。
一方、先月HBOが公開したプロモーション映像では、ゼンデイヤがハンター・シェイファーやアレクサ・デミー、モード・アパトーと一緒に笑顔で撮影する様子が見られる一方で、シドニーは一人きりで撮影に臨む姿が映し出されていた。
確執の噂は事実無根だと語る関係者もいるようだが、ある関係者はThe Sunに対し、「ドラマの制作陣は、2人の仲が良くないことを知っている。ずっと前から緊張関係にあった」と話し、2人はシーズン3の撮影中もほとんど顔を合わせなかったと指摘。
「プレスツアー中は、カメラの前で気まずい事態が起きるのを避けるため、2人のやり取りは最小限に抑えられている。また、ゼンデイヤとシドニーの緊張関係についてジャーナリストが質問することも完全に禁止」されていると明かした。
不仲の背景には、トランプ大統領に異を唱えたゼンデイヤと、共和党支持者でトランプ大統領の提唱するMAGA（Make America Great Again）を支持するシドニーとの間に、政治的意見の違いがあるとみられる。さらに、ゼンデイヤとの結婚が伝えられるトム・ホランドを巡るいさかいもあるという。
「シドニーがトムにのぼせ上がり、撮影現場に来たトムに色目を使っていたのは周知の事実」と情報筋がコメント。ゼンデイヤは、そんな彼女に不快感を覚え、以来仕事以外で一緒に過ごすことを避けているんだとか。
情報筋は「『ユーフォリア』が終了し、別々の道を行くようになれば、お互いにほっとすることでしょう。ですが、2人は今後何十年もハリウッドで活躍するでしょうから、ライバル関係は必然的に続くことになる」と話している。
【写真】黒と白の対照的なルックで登場したゼンデイヤ＆シドニー・スウィーニー
Page Sixによると、現地時間4月7日夜、ロサンゼルスで『ユーフォリア／EUPHORIA』のプレミアイベントが開催。シドニーが共演のモード・アパトーと楽しそうにポーズを取ったのに対し、ゼンデイヤは一人でレッドカーペットの撮影に応じた。
確執の噂は事実無根だと語る関係者もいるようだが、ある関係者はThe Sunに対し、「ドラマの制作陣は、2人の仲が良くないことを知っている。ずっと前から緊張関係にあった」と話し、2人はシーズン3の撮影中もほとんど顔を合わせなかったと指摘。
「プレスツアー中は、カメラの前で気まずい事態が起きるのを避けるため、2人のやり取りは最小限に抑えられている。また、ゼンデイヤとシドニーの緊張関係についてジャーナリストが質問することも完全に禁止」されていると明かした。
不仲の背景には、トランプ大統領に異を唱えたゼンデイヤと、共和党支持者でトランプ大統領の提唱するMAGA（Make America Great Again）を支持するシドニーとの間に、政治的意見の違いがあるとみられる。さらに、ゼンデイヤとの結婚が伝えられるトム・ホランドを巡るいさかいもあるという。
「シドニーがトムにのぼせ上がり、撮影現場に来たトムに色目を使っていたのは周知の事実」と情報筋がコメント。ゼンデイヤは、そんな彼女に不快感を覚え、以来仕事以外で一緒に過ごすことを避けているんだとか。
情報筋は「『ユーフォリア』が終了し、別々の道を行くようになれば、お互いにほっとすることでしょう。ですが、2人は今後何十年もハリウッドで活躍するでしょうから、ライバル関係は必然的に続くことになる」と話している。