【しまむら衝撃価格！】「この値段だからイロチ買い♡」とマニア絶賛な「990円スカート」

装いの完成度を左右しかねない、ボトムス選び。おしゃれでプチプラなアイテムが揃う【しまむら】なら、トレンド感のある1枚が見つかりそうです。今回は「プチプラミックスで作る大人コーデ」が得意な@hiro77andさんもリアルバイした、上品で可愛いサテンスカートにフォーカス。「このお値段なのでイロチしました」というコメントにもあるように、\990（税抜）という手に取りやすい価格にも注目です。

シワ加工で淡色コーデが表情豊かに

【しまむら】「サテンシワカコウナローSK」\1,089（税込）

今回注目したのは、大人コーデに取り入れやすそうなロング丈のサテンスカート。ほんのりシワ加工が施されており、淡色コーデにも奥行きをプラスしてくれます。広がりすぎないナローシルエットで、甘くなりすぎず上品にまとまるのが魅力。ブラウスと合わせた着こなしなら、オンオフ頼れるきれいめな印象に仕上がります。

サテンならではの微光沢がカジュアルコーデを上品に

ブラックのサテンスカートは、よりシックな雰囲気。あえてパーカーなどのカジュアルアイテムを合わせることで、抜け感のあるバランスに仕上がります。サテンの微光沢が着こなしを引き締めて、大人らしいニュアンスをプラス。高見えも期待できるおすすめの1枚です。

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Writer：Anne.M