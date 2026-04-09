入力負担を減らして定着しやすいCRM！ Rosso「サクッとCRM」

記事ポイント Rossoが「サクッとCRM」を2026年4月6日に正式リリース名刺OCR標準搭載で顧客情報入力の手間を軽減月額65,000円の定額制で利用人数無制限、初月無料トライアルあり Rossoが「サクッとCRM」を2026年4月6日に正式リリース名刺OCR標準搭載で顧客情報入力の手間を軽減月額65,000円の定額制で利用人数無制限、初月無料トライアルあり

中小企業でも導入しやすいCRMサービス「サクッとCRM」が、2026年4月6日から提供されています。

名刺OCRの標準搭載や利用人数無制限の定額制を備え、手軽さと拡張性を両立している点が特徴です。

Rosso「サクッとCRM」

提供開始日：2026年4月6日月額利用料：定額プラン 月額65,000円初月無料トライアル：0円提供形式：クラウドサービス（SaaS）契約更新：1ヶ月毎主な機能：顧客管理、案件管理、営業活動管理、名刺OCR、タスク管理、収支管理

「サクッとCRM」は、中小企業でも導入しやすい手軽さと、業務拡張に対応する柔軟さをあわせ持つCRMサービスです。

顧客接点の多様化や情報管理の複雑化が進む中で、初期費用を抑えながら導入しやすい設計が打ち出されています。

営業現場で負担になりやすい顧客情報の入力作業には、名刺OCR機能が役立ちます。

スマートフォンで名刺を撮影するだけで顧客情報を自動登録でき、日々の業務効率向上につながります。

利用人数無制限の定額制を採用しているため、チーム規模を気にせず全社導入しやすい点も魅力です。

シンプルな基本機能に加えて、必要に応じたカスタマイズや外部連携にも対応できる構造となっています。

今後は業種ごとのニーズに応じたテンプレート機能や、外部サービスとの連携拡充も予定されています。

入力作業の負担を抑えながら、営業活動に必要な情報をまとめて管理できます。

人数を問わず使える定額制のため、社内全体で導入しやすいサービスです。

将来の業務拡張にも対応しやすく、長く活用できるCRMとして存在感があります。

サクッとCRMサクっと「サクっとCRM」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクッとCRMはいつから提供されていますか？

A. サクッとCRMは2026年4月6日から提供されています。

Q. サクッとCRMの料金はいくらですか？

A. 定額プランは月額65,000円で、利用人数は無制限です。

Q. サクッとCRMの特徴は何ですか？

A. 名刺OCR機能を標準搭載し、利用人数無制限の定額制と拡張性のある設計を備えている点が特徴です。

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