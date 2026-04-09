要潤＆賀集利樹、25年ぶり完全新作の『アギト』に感慨 100歳まで仮面ライダー宣言「頑張ります！」
俳優の要潤、賀集利樹が9日、都内で行われた仮面ライダー生誕55周年記念作の映画『アギトー超能力戦争ー』（29日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【動画】『仮面ライダーアギト』25周年で要潤＆賀集利樹らオリジナルキャスト集結！
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
氷川誠／仮面ライダーG7役の要は「ただいま」と話すと、会場からは割れんばかりの「おかえりなさい！」の声が。改めて要は「25年の時を経て、氷川誠として、また返り咲くことができました。この作品は僕の中で通常の映画とはちょっと違って、25年分の役作りが詰まっています。氷川誠というキャラクターは、この25年間、1日たりとも僕の中から消えることはありませんでした。その思いを今回、制作サイドに伝えさせていただいて、この映画が実現できました。ただ、やはり不安もありまして。25年経った僕が仮面ライダーになって、皆さんにどういう風に受け止めてもらえるんだろうという不安もありましたけど、本当にたくさんの方にこうして注目していただいて、そしてようやく今日皆さんに観ていただくことができます。皆さんも同じようにこの『仮面ライダーアギト』を愛してくださっていると思いますので最後まで楽しんで帰ってください」と呼びかけた。
元仮面ライダーアギトの津上翔一役を演じた賀集も「ただいま〜」とあいさつし、「おかえり」とコール＆レスポンス。「皆様、お待たせいたしました。待たせすぎたかもしれません」と笑わせながらも「『仮面ライダーアギト』25周年、そして仮面ライダー生誕55周年記念作という形で今回『アギトー超能力戦争ー』という作品はできあがりました。僕たちの『やりたい』という思いだけでは絶対に実現できなくて。それは25年間、この『アギト』というものを愛していただいた皆様がいたから実現できた映画だと思います。ここから『アギトー超能力戦争ー』という映画が始まります。こういう形でまたこの『アギト』に関わることができて、本当に感無量です。皆さん、いろいろ考察されて不安に思ってるところもあるかと思いますが、その目で確認していただけたらと思います」と呼びかけた。
最後のあいさつで賀集は100歳まで仮面ライダー構想をぶち上げた。要は「朝から賀集と2人で取材をいっぱい受けていまして。実は『アギト』25周年、この本当に奇跡のようなタイミングで映画が始まって、僕は最後だろうと『もうこの仮面ライダーアギトは、これで終わりにしようぜ』と言ったら『いや、まだやれる』と彼は言うので、僕も100歳まで『アギト』を頑張ります。仮面ライダーは永遠に不滅です！」と高らかに宣言していた。
そのほか、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、ベッキー、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も参加した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【動画】『仮面ライダーアギト』25周年で要潤＆賀集利樹らオリジナルキャスト集結！
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
元仮面ライダーアギトの津上翔一役を演じた賀集も「ただいま〜」とあいさつし、「おかえり」とコール＆レスポンス。「皆様、お待たせいたしました。待たせすぎたかもしれません」と笑わせながらも「『仮面ライダーアギト』25周年、そして仮面ライダー生誕55周年記念作という形で今回『アギトー超能力戦争ー』という作品はできあがりました。僕たちの『やりたい』という思いだけでは絶対に実現できなくて。それは25年間、この『アギト』というものを愛していただいた皆様がいたから実現できた映画だと思います。ここから『アギトー超能力戦争ー』という映画が始まります。こういう形でまたこの『アギト』に関わることができて、本当に感無量です。皆さん、いろいろ考察されて不安に思ってるところもあるかと思いますが、その目で確認していただけたらと思います」と呼びかけた。
最後のあいさつで賀集は100歳まで仮面ライダー構想をぶち上げた。要は「朝から賀集と2人で取材をいっぱい受けていまして。実は『アギト』25周年、この本当に奇跡のようなタイミングで映画が始まって、僕は最後だろうと『もうこの仮面ライダーアギトは、これで終わりにしようぜ』と言ったら『いや、まだやれる』と彼は言うので、僕も100歳まで『アギト』を頑張ります。仮面ライダーは永遠に不滅です！」と高らかに宣言していた。
そのほか、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、ベッキー、田崎竜太監督（※崎＝たつざき）も参加した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。