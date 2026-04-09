あすは九州から東海を中心に激しい雨や雷雨に注意

あすは低気圧や前線の影響で、九州から北海道にかけて広く雨となるでしょう。非常に暖かく湿った空気が流れ込むため、西日本や東海を中心に激しい雨や雷雨の所が出てきそうです。また、土曜日は雨がやんでも、北日本を中心に強風に注意をしてください。

【激しい雨や雷雨に注意】10日（金）の1時間ごとの雨・雲の予想シミュレーションをCGで確認！

きょう夜は九州から東海で雨の範囲が広がり、雨が強まる所が出てきそうです。あすの午前中は、九州から東海で雷雨や非常に激しい雨の所があり、関東でも朝から雨が降ったりやんだりするでしょう。夜になると、九州から東北は雨がやむ所が多くなる見込みです。北海道では土曜日の未明ごろまで雨が降り、その後は雨雲が離れても、北日本などでは強風が続く予想のため、ご注意ください。

全国的に雨 風も強まり九州〜東海を中心に局地的な大雨か

全国的に雨が降り、激しい雨や雷雨の所がある予想です。風も強まり、九州から東海を中心に局地的に大雨となるおそれがあるため、お気をつけください。沖縄は晴れる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：10℃

青森 ：14℃ 盛岡：14℃

仙台 ：18℃ 新潟：20℃

長野 ：21℃ 金沢：23℃

名古屋：21℃ 東京：19℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：23℃ 松江：22℃

高知 ：24℃ 福岡：22℃

鹿児島：23℃ 那覇：26℃

土曜日は東京で27℃、名古屋は日曜日に夏日か

【週間予報（西日本）】

土曜日は広く晴れますが、月曜日から火曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。気温は平年よりも高い日が多く、土曜日は25℃以上の夏日の所も出てきそうです。

【週間予報（東日本・北日本）】

東日本・北日本です。土曜日は太平洋側では晴れますが、日本海側は雨が降りやすいでしょう。日曜日は広く晴れる見込みです。そして、土日は気温が特に高く、予想最高気温は、東京は土曜日は27℃、名古屋は日曜日は25℃と夏日となりそうです。