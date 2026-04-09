TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が9日に生放送され、木曜コメンテーターを務める作家の岩井志麻子氏（61）が出演。自身の品行方正ぶりを強く主張し、その根拠についても語った。

番組から視聴者へのこの日の生投票テーマは「あなたには『壊れている』と思う部分はありますか？」。

これに、トレードマークとなっている全身ヒョウ柄衣装の岩井氏は「一カ所もありません！」と食い気味にキッパリ。いきなりスタジオの爆笑をさらった。

「あたくしぐらい清廉潔白というか品行方正な人間はめったにいないと思いますよ」とした上で「というのはね、これ、真面目な話。あたしは銃砲所持許可証を持ってる。つまり、合法的に銃持ってる女ですよ、私って。どういうことかっていうとね、厳しい厳しい公安委員会やら新宿警察署やら、その辺の審査を全部クリア、パスしたってことですよ？その辺から、銃を持たしても大丈夫って思われてるわけですよ、私って」と胸を張った。

そして、「あのね、銃砲所持って試験があります。そして3年ごとに更新、厳しいのがあります。この時に必ず実技試験、筆記試験っていうのもあります。これでたとえ満点を取ったとしても落とされる可能性があるんです」と続けると、垣花は「そうなんですか！」と驚いたが、岩井氏は「それは身辺調査、身元調査ですね。あたくしは、銃を持たせても全く人を傷つけることもなく、絶対厳重に管理ができる模範的な市民であると認められてるわけなんですよ。どうですか？」とさらに説明して自身の品行方正ぶりを誇示した。

「勘弁してください、これ以上」と苦笑いの垣花。番組で長年共演するタレントのジョナサン・シガー（41）が「それ、担当者ってゴジム見てないんですかね？」と笑いを誘うと、垣花は「いい質問ですね」と大喜び。「本当に壊れている人は自分のこと大丈夫っていうんですね」とさらに笑いを誘っていた。