プラットホーム沿いのサクラ並木が美しい燕市の分水駅に髙橋泉アナウンサーがいます。



■髙橋泉アナウンサー

乗り降りする利用客を満開のサクラが出迎えます。今日は燕市のJR分水駅に来ています。いつもは静かな無人駅ですが、この時期はホーム沿いのサクラ並木がライトアップされ電車とサクラの共演をひと目見ようとやってくる人も数多くいます。



分水駅の2番ホームは150mほどのサクラ並木となっていて樹齢100年を越える木もあり約20本咲いています。



満開の燕市のサクラですが、日中は大河津分水のサクラ並木を見てきました。「日本さくら名所100選」にも選ばれた大河津分水のサクラ並木。約1500本のサクラが辺り一面を彩ります。燕市では『つばめ桜まつり』が開催中で、週末にはこのサクラ並木の下をおいらん役が練り歩く『分水おいらん道中』が開催されます。



『分水おいらん道中』は12日(日)に開催されます。また、分水駅や大河津分水サクラ並木などを彩る『夜桜ライトアップ』は19日まで。いずれも18～22時まで行われています。



この時季しか見られないサクラや春の行事をみなさんぜひ楽しんでください。