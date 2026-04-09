今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月10日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


イライラしがちな日。でも八つ当たりはせずに、平常心でいること。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


気分がくすぶりそう。感情をはっきり表現すると爽快に。

10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


器が小さくなると、交友関係が狭まる暗示。大らかな気持ちでいよう。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


対人関係が窮地に。「ウソも方便」と考え上手に取り繕おう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


勝負事が好調な日。手柄だけを考えないのが勝つポイント。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


孤立しがち。でも親友が味方になってくれるので、じっくり話してみて。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


金運が好調。おいしい話をマークしておくと、想像以上の実りになりそう。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


意地を張ると損。状況次第では初心も捨てる柔軟性が◎。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


コミュニケーション運が良好。いろんな人と会話するのが吉。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


ちょっとしたミスが増える暗示。周囲に細かい目配りを。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


活力が充実しそう。新しいプランを実行するなら今日がチャンス！

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


思った通りにコトが進む吉日。勝負に出るのも悪くないかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)