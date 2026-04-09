2026年4月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
イライラしがちな日。でも八つ当たりはせずに、平常心でいること。
気分がくすぶりそう。感情をはっきり表現すると爽快に。
器が小さくなると、交友関係が狭まる暗示。大らかな気持ちでいよう。
対人関係が窮地に。「ウソも方便」と考え上手に取り繕おう。
勝負事が好調な日。手柄だけを考えないのが勝つポイント。
孤立しがち。でも親友が味方になってくれるので、じっくり話してみて。
金運が好調。おいしい話をマークしておくと、想像以上の実りになりそう。
意地を張ると損。状況次第では初心も捨てる柔軟性が◎。
コミュニケーション運が良好。いろんな人と会話するのが吉。
ちょっとしたミスが増える暗示。周囲に細かい目配りを。
活力が充実しそう。新しいプランを実行するなら今日がチャンス！
思った通りにコトが進む吉日。勝負に出るのも悪くないかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
イライラしがちな日。でも八つ当たりはせずに、平常心でいること。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気分がくすぶりそう。感情をはっきり表現すると爽快に。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
器が小さくなると、交友関係が狭まる暗示。大らかな気持ちでいよう。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
対人関係が窮地に。「ウソも方便」と考え上手に取り繕おう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
勝負事が好調な日。手柄だけを考えないのが勝つポイント。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
孤立しがち。でも親友が味方になってくれるので、じっくり話してみて。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金運が好調。おいしい話をマークしておくと、想像以上の実りになりそう。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
意地を張ると損。状況次第では初心も捨てる柔軟性が◎。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
コミュニケーション運が良好。いろんな人と会話するのが吉。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ちょっとしたミスが増える暗示。周囲に細かい目配りを。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
活力が充実しそう。新しいプランを実行するなら今日がチャンス！
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思った通りにコトが進む吉日。勝負に出るのも悪くないかも。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)