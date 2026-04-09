慢性腎臓病（CKD）とは？症状・原因・検査・治療を解説
慢性腎臓病（CKD）とはどんな病気？
慢性腎臓病（CKD：Chronic Kidney Disease）とは、腎臓の機能低下や尿の異常（たんぱく尿など）が3か月以上持続している状態を指します。
腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出するだけでなく、血圧の調整や赤血球の産生、骨代謝にも関与する重要な臓器です。そのため腎機能が低下すると、全身にさまざまな影響が及びます。
CKDの主な原因には以下があります。
・糖尿病（糖尿病性腎症）
・高血圧
・慢性糸球体腎炎
これらによって腎臓の機能が徐々に低下すると、体内に老廃物や水分が蓄積し、全身状態が悪化していきます。
さらに進行すると末期腎不全となり、透析や腎移植が必要になります。またCKDは心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めることが知られており、早期発見が非常に重要です。
なお、CKDは腎機能（eGFR）と尿たんぱくの程度によりステージ分類され、重症度に応じて治療方針が決まります。
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慢性腎臓病（CKD）の症状
CKDは初期にはほとんど症状がなく、健康診断で偶然見つかることが多い病気です。
進行すると、以下の症状が現れることがあります。
・夜間頻尿（夜トイレに何度も起きる）
・むくみ（足・顔）
・息切れ
・倦怠感（だるさ）
・食欲低下、吐き気
・皮膚のかゆみ
・こむら返り
これらは腎機能がかなり低下した段階で出現することが多く、放置すると重篤な状態に進行します。
特に以下を指摘された場合は注意が必要です。
・健診で「尿たんぱく陽性」
・クレアチニン高値
症状がなくても早めの受診が重要です。
慢性腎臓病（CKD）の検査
CKDの診断には、主に血液検査と尿検査を行います。
血液検査
クレアチニン値をもとに、腎機能を示す指標である**eGFR（推定糸球体濾過量）**を算出します。
・eGFR 60未満 → 腎機能低下の可能性
尿検査
特に重要なのが尿たんぱくです。
・持続するたんぱく尿 → 腎障害のサイン
必要に応じて尿アルブミン測定を行います。
追加検査
CKDと診断された場合、原因や重症度評価のために以下を行うことがあります。
・血液検査（自己免疫・代謝評価など）
・腹部超音波（エコー）
・CT検査
さらに詳しい評価が必要な場合は腎生検を行うこともあり、その際は専門医療機関へご紹介します。
慢性腎臓病（CKD）の治療
CKDの治療では、腎機能の低下をできるだけ抑え、透析への進行や心血管疾患の発症を防ぐことを目的とします。一度低下した腎機能は回復が難しいため、早期からの対応が重要です。
生活習慣の改善
治療の基本は生活習慣の改善であり、特に以下が重要です。
・塩分制限（1日6g未満）
・血圧の適切な管理
・血糖コントロール（糖尿病がある場合）
・体重管理と適度な運動
また、腎臓に負担をかける薬剤にも注意が必要です。特にNSAIDs（鎮痛薬）は腎機能悪化の原因となることがあるため、市販薬も含めて使用前に医師へ相談することが望まれます。
薬物療法
高血圧や糖尿病がある場合には必要に応じてそれらの病気に対する治療薬を使用します。
薬の選択にあたってはただ血圧や血糖値を下げるだけでなく腎臓を保護する作用をもつ薬剤が重要です。代表的なものとしては、ACE阻害薬やARBといったレニン・アンジオテンシン系阻害薬があり、蛋白尿を減らし腎機能の低下を抑える効果が期待されます。
さらに近年では、SGLT2阻害薬が腎保護作用をもつ薬剤として注目されており、糖尿病の有無にかかわらずCKD患者に使用されることが増えています。これらの薬剤は心血管疾患の予防効果も報告されています。
病状に応じて、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬などを使用することもあります。
貧血やミネラルバランス異常がある場合には、これらに対する治療も行います。
進行した場合
腎機能が高度に低下した場合には透析療法が必要となるため、その際には専門医療機関と連携して対応します。
まとめ
慢性腎臓病（CKD）は初期には自覚症状が乏しく、気づかないまま進行しやすい病気です。しかし、早期に発見して適切に管理することで、腎機能の低下を抑え、透析への進行を防ぐことが可能です。
健診で異常を指摘された場合や気になる症状がある場合には、早めの受診をおすすめします。
[文：池尻大橋せらクリニック院長 世良 泰]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
池尻大橋せらクリニック院長・世良 泰（せら やすし）
慶應義塾大学医学部卒。初期研修後、市中病院にて内科、整形外科の診療や地域の運動療法指導などを行う。スポーツ医学の臨床、教育、研究を行いながら、プロスポーツや高校大学、社会人スポーツチームのチームドクターおよび競技団体の医事委員として活動。運動やスポーツ医学を通じて、老若男女多くの人々が健康で豊かな生活が送れるように、診療だけでなくスポーツ医学に関するコンサルティングや施設の医療体制整備など幅広く活動している。