慢性腎臓病（CKD）とは？症状・原因・検査・治療を解説

慢性腎臓病（CKD）とはどんな病気？

慢性腎臓病（CKD：Chronic Kidney Disease）とは、腎臓の機能低下や尿の異常（たんぱく尿など）が3か月以上持続している状態を指します。

腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出するだけでなく、血圧の調整や赤血球の産生、骨代謝にも関与する重要な臓器です。そのため腎機能が低下すると、全身にさまざまな影響が及びます。

CKDの主な原因には以下があります。

・糖尿病（糖尿病性腎症）

・高血圧

・慢性糸球体腎炎

これらによって腎臓の機能が徐々に低下すると、体内に老廃物や水分が蓄積し、全身状態が悪化していきます。

さらに進行すると末期腎不全となり、透析や腎移植が必要になります。またCKDは心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めることが知られており、早期発見が非常に重要です。

なお、CKDは腎機能（eGFR）と尿たんぱくの程度によりステージ分類され、重症度に応じて治療方針が決まります。

【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？

慢性腎臓病（CKD）の症状

CKDは初期にはほとんど症状がなく、健康診断で偶然見つかることが多い病気です。

進行すると、以下の症状が現れることがあります。

・夜間頻尿（夜トイレに何度も起きる）

・むくみ（足・顔）

・息切れ

・倦怠感（だるさ）

・食欲低下、吐き気

・皮膚のかゆみ

・こむら返り

これらは腎機能がかなり低下した段階で出現することが多く、放置すると重篤な状態に進行します。

特に以下を指摘された場合は注意が必要です。

・健診で「尿たんぱく陽性」

・クレアチニン高値

症状がなくても早めの受診が重要です。