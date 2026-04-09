

とうきびで装飾されたファームエリア

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、7月1日〜8月31日の期間、生産量日本一（農林水産省ウェブサイトから）を誇る北海道の夏の味覚、とうきび（北海道で親しまれている「とうもろこし」の呼び名）を心ゆくまで楽しむ「ファームdeとうきびフェス」を開催する。同イベントの会場は、広大なファームエリアの入り口にある「牧場ラウンジ」。白や黄色などとうきびを想起する色合いで彩られた開放的な空間で、北海道の夏の味覚とファーム星野（「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト）の乳製品を堪能できるイベントになっている。

同リゾートが位置する北海道は、とうきびの生産量が全国第1位。北海道のとうきびは、昼夜の大きな寒暖差という気象条件のもとで育つことで、糖分をしっかりと蓄え、糖度が高くなるという特徴がある（JAるもいから）。夏に旬を迎えるとうきびと「ファーム星野」の乳製品を組み合わせたメニューを、さわやかな日差しと青々とした草原が広がるファームエリアで楽しんでほしいという想いから、同イベントの開催に至った。



とうきびで装飾されたフォトスポット

「ファームdeとうきびフェス」の特徴は、ファームエリアの入口付近に位置し、牧草ソファや牧草ロールが点在する牧場ラウンジ、そこが同イベントの会場。とうきびを想起させる黄色と白を基調としたクッションやイスが置かれ、空間全体が「とうきびカラー」で彩られる。また、とうきびで装飾されたフォトスポットも登場。ここでは、牧草ロールにのぼって上からファームエリアを見渡したり、雄大な景色を背景に、写真を撮ったりすることができる。



とうきびメニュー

ファームエリアに設置された焚き火台では、とうきびを自分好みに焼いて味わう体験を提供する。焼きあがったとうきびに、バターを添えることで、とうきび本来の甘味とバターのコクが口いっぱいに広がる、とても贅沢な味わいになっている。また、夏の屋外でとうきびを味わうのにぴったりな、3種類のクラフトビールを提供する。その中でも「MILK HOP」は、IPA（インディア・ペールエール）とトマム牛乳を合わせた、まろやかな口当たりとベリーのような酸味が特徴。さらに、ファーム星野の乳製品生産過程で出る脱脂乳を原料とする「モ〜ッたいないアイス」には、夏限定のとうきび味が登場する。とうきびの芳醇な香りが広がり、さっぱりとした後味が暑い夏に最適となっている。

［「ファームdeとうきびフェス」概要］

期間：7月1日〜8月31日

時間：13:00〜18:00（焚き火は16:00〜18:00）

料金︓入場無料

焚き火とうきび：500円

とうきび食べ比べセット（焼きとうきび・茹でとうきび）：500円

モ〜ッたいないアイス とうきび味：430円

クラフトビール各種：900円

（すべて税込）

場所︓星野リゾート トマム ファームエリア

対象︓宿泊者、日帰り

備考︓農産物の⽣育状況や仕入れ状況、また天候によって、開催時期や提供内容が変更になる場合がある

星野リゾート＝https://hoshinoresorts.com/jp