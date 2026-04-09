長時間、同じ姿勢でパソコンでの作業をしていると、肩がこって痛くなってしまうという人は少なくないと思います。同じように、パソコンのモニターやスマートフォンの画面を長時間見続けて目を酷使すると、疲れ目で物が二重に見えたり、かすんで見えたりします。肩がこった時には、軽く肩を回したり揉んだりして筋肉の緊張をほぐすと、痛みが軽減することがあります。では、目の疲れを簡単に解消するにはどうしたらよいのでしょうか。

物を見る時、レンズの役目をしている水晶体の厚みを調整してピントを合わせているのが「毛様体」です。パソコン作業や読書など近くを見る時は、毛様体が緊張して水晶体を厚くしています。そのため、毛様体に疲労が蓄積すると、目がかすんだりショボショボしたりして疲れ目の原因になってしまいます。目が疲れると目を休めるために目を閉じることがありますが、毛様体は次に目を開けた時に備えて緊張を緩めていないため、疲れ目の解消効果はあまり高くないといわれています。

毛様体をリラックスさせるためには、なるべく遠くを見ることをおすすめします。遠くを見る時は、毛様体が緊張を緩めて水晶体を薄くしているので、疲れ目の症状を和らげることができます。窓の外の景色を見る場合は「ここから富士山を見よう」など見る物の定位置を決めて、意識的に焦点を合わせて遠くを見るのがポイントです。ぼんやり見ていると、目を閉じた時と同様に毛様体の緊張がほぐれていません。3〜5m先を見るだけでも毛様体をリラックスさせることができるので、疲れ目を感じる前に時々遠方を見るようにしましょう。

一方、これからの季節は紫外線が強くなり、目にダイレクトに当たると大きなダメージを受けてしまいます。紫外線から目を守るには、衣類をうまく活用するのがポイントです。目に対する紫外線の予防効果を見てみると、つばの広い帽子をかぶると約20％、UVカット機能のついたサングラスの着用で約90％減少するとされています。UVカット機能のないサングラスは、まぶしさを軽減することはできますが、視界が暗くなることで瞳孔が開き、余計に紫外線を取り込んでしまう可能性があるため注意してください。（監修：健康管理士一般指導員）