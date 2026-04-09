ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、デンマーク出身のフラワーアーティスト ニコライ・バーグマン氏が手掛ける「ニコライ バーグマン フラワーズ＆デザイン」（以下、ニコライ バーグマン）とのコラボレーションアイテムが登場する。第1弾は4月17日から「今治タオルハンカチ」を全国のファミリーマート約1万6400店およびファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」で数量限定発売する。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品質が好評を得て、衣料品をコンビニで購入するという新たな文化を創造している。今年2月にはブランド初のTV−CMを放映し、コンビニエンスウェアの世界観を大きなスケールの映像美で表現するなど、新たな可能性に挑戦した。



「今治タオルハンカチ」

同コラボレーションでは、ニコライ・バーグマン氏に「日頃の感謝」や「大切な人への想い」をイメージしたフラワーボックスを作成してもらい、それらをベースにデザインしたタオルハンカチを展開する。

第1弾として、春のギフトシーズンや母の日の贈り物としてもぴったりなタオルハンカチが登場。花びらの重なりや色彩のグラデーションといったニコライ バーグマンのフラワーデザインの特長を、今治タオルの織りで表現した。ラインアップは、フラワーボックスの印象をそのまま落とし込んだ花柄と、花の色彩をもとに、コンビニエンスウェアの今治タオルハンカチにおいて代名詞ともいえるグラデーションを表現した2種類となる。どちらもバンブーレーヨン素材を使用し、柔らかな肌触りと発色のよさが特長。自身へのご褒美や大切な人への贈り物、母の日のプレゼントなど、何気ない毎日を彩る一枚としても楽しめる。

5月にはコラボレーション第2弾も予定している。期待してほしいとのこと。

［小売価格］880円（税込）

［発売日］4月17日（金）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp