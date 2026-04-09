ピジョンは、アカチャンホンポ限定で展開するA形ベビーカー「Runfee Lino'n（ランフィ リノン）」シリーズから、前後輪すべてにボールベアリングを追加搭載し、さらに軽い力でのスムーズな走行を実現した最新モデル「Runfee Lino'n9（ランフィ リノン 9）」（アカチャンホンポ販売名：Runfee Lino'n9（ランフィ リノン9）、ピジョン登録名：Runfee Lino'n RB6L）を、4月24日から全国の「アカチャンホンポ」およびネット通販「アカチャンホンポ オンラインショップ」で発売する。

「Runfee（ランフィ）」は、国内メーカーにおける大径シングルタイヤベビーカーのパイオニアとして、ママ・パパの“押しやすさ”と赤ちゃんの“乗りごこち”を追求し続けてきた。



「Runfee Lino'n9」

今作の「Runfee Lino'n9」は、タイヤの回転をより滑らかにするため、従来のキャスター軸に加え、新たにすべての車軸にもボールベアリングを導入。ベアリング搭載箇所を増設したことで、これまで以上に軽い力でスムーズに進む「押しやすさ」を実現した。さらに、片手で瞬時に背もたれの角度が調節できる「レバー式リクライニング」（背もたれを起こす際はベルトを引き上げる構造、寝かせる際はレバー操作となる）を採用し、忙しい外出時の操作性を進化させた。デザイン面では、日常の装いに自然に馴染むニュアンスカラーと、高級感のあるピーチスキン生地の幌によって、自分らしいライフスタイルに寄り添い、毎日の外出がさらに楽しみになるデザインへと進化した。

［小売価格］7万400円（税込）

［発売日］4月24日（金）

ピジョン＝https://www.pigeon.co.jp