「スターダスト☆レビュー」の根本要（68）と、「TRF」のDJ KOO（64）が9日、大阪市内で行われた自転車のマナー向上・飲酒運転撲滅を目指すFM大阪の新プロジェクト「SDD BICYCLE」の発表会に出席した。

4月の道路交通法改正で、自転車の酒気帯び運転など悪質、危険な行為への罰則が強化された。また、自転車関連の交通事故が高い水準で推移し、全交通事故に占める割合も増加傾向にあることから、FM大阪は同プロジェクトを発足した。

同局が2007年から続ける車の飲酒運転撲滅プロジェクト「SDD（STOP! DRUNK DRIVING）」の兄弟プロジェクトと位置づけ、自転車の安全利用の啓発および飲酒運転撲滅をテーマに、より多くの人への意識向上を目指す。

SDDのプロジェクトリーダーを務め、「LIVE SDD」出演などを続けるスタレビとTRF。DJ KOOは、加害者のみならず被害者にならないため、身を守ることの大切さも訴えた。「夜が一番危険なんですよ。ワンタッチで腕に巻き付くものやたすき、シールもある反射板（を装着するの）が、ドライバーに目視されやすい」と助言。「僕みたいな（派手な）格好で夜歩いていないと思うので、反射板がとても役に立つ。実行していただければうれしみDO DANCE！」と叫び、会場を沸かせた。

根本は、これまでの20年間のSDDでの取り組みを通し「本音でいえば、飲酒運転がなくなってLIVE SDDが消滅することが一番望ましい」と吐露した。

「しかし、なかなか現実はうまくいかない。飲酒運転をする人、ながらや脇見で交通事故を起こす人はある種の確信犯。お酒を飲むことも運転することも悪いことじゃない。でも2つが重なると重大な犯罪になるということを、僕たちは何度でも伝えていかなきゃいけないと思う。飲酒運転がなくなる世界をつくっていきたい」と訴えた。