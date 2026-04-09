愛猫との日常を描いていたら“うんち漫画”に…!? リアルな猫ライフを描く中での悩みと葛藤【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
こんなに爆笑できて、リアルな猫飼いの暮らしが伝わってくる作品は他にない――。『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!』（鴻池剛/KADOKAWA）は世の猫飼いを、そう唸らせる人気猫コミックエッセイだ。
作者・鴻池剛さんが最初に迎えたのは、あまり懐かず自由気ままな性格の猫・ぽんた。予測できない行動に驚き、振り回される猫ライフが始まった。数年後、鴻池さんは病気の子猫・アルフレッドを拾ったことから、多頭飼いに。甘えん坊な性格のアルフレッドは、あっという間にぽんた顔負けのやんちゃ猫に成長していった。
――1〜3巻では、愛猫のぽんたくんが猫パンチするフリをして鴻池さんを煽ってくるなど、インパクトのあるエピソードが数多くありました。特に印象に残っているエピソードはどれですか？
鴻池剛さん（以下、鴻池）：排泄物で嫌な思いをした、全ての日記です。理由は、本気で嫌だったからです（笑）。
――確かに本作では猫と暮らすリアルが描かれているので、うんちに関するエピソードも多い印象を受けます。ご自身も、うんちの描写が多いことは自覚されているそうですね？（笑）
鴻池：日記なので、「うんち漫画が多くなったなあ…」というのは、描いた後に気づきます。多かったんだ…って。
――いちファンとして興味があるのですが、実際に“うんち漫画”を描いている時はどんな気持ちなのでしょうか。
鴻池：「うんち」って言おうか「うんこ」って言おうか、フォルムはリアルにしようかデフォルメにしたほうが汚いって言われないだろうか…。そんな気持ちになることが一番多いです（笑）。
取材・文＝古川論香