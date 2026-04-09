『仮面ライダー響鬼』響鬼たちをサポートする音式神・ディスクアニマル3種が復刻
バンダイは、『仮面ライダー響鬼』より「ディスクアニマル タカディスクセット」(9,240円)、「ディスクアニマル オオカミディスクセット」(9,240円)、「ディスクアニマル サルディスクセット」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「ディスクアニマル タカディスクセット」(9,240円)
2026年8月発送予定「ディスクアニマル オオカミディスクセット」(9,240円)
2026年8月発送予定「ディスクアニマル サルディスクセット」(9,240円)
2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、響鬼たちをサポートする音式神・ディスクアニマルを、ディスクからアニマル状態への変形ギミックを備えた玩具として復刻商品化。
各セットには、起動時カラーのディスクアニマルに加え、シルバーカラーのディスクアニマルが付属。起動時カラー、シルバーカラーともに放送当時と同じ直径約125mmに変形ギミックを搭載している。
「タカディスクセット」には茜鷹が、「オオカミディスクセット」には瑠璃狼が、「サルディスクセット」には緑大猿がそれぞれ収録されている。
(C)石森プロ・東映
2026年8月発送予定「ディスクアニマル タカディスクセット」(9,240円)
2026年8月発送予定「ディスクアニマル サルディスクセット」(9,240円)
2025年で放送20周年を迎えた『仮面ライダー響鬼』より、響鬼たちをサポートする音式神・ディスクアニマルを、ディスクからアニマル状態への変形ギミックを備えた玩具として復刻商品化。
各セットには、起動時カラーのディスクアニマルに加え、シルバーカラーのディスクアニマルが付属。起動時カラー、シルバーカラーともに放送当時と同じ直径約125mmに変形ギミックを搭載している。
「タカディスクセット」には茜鷹が、「オオカミディスクセット」には瑠璃狼が、「サルディスクセット」には緑大猿がそれぞれ収録されている。
(C)石森プロ・東映