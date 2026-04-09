「ミス青学」準グランプリ・新田さちか、胸元・腰・太もものぞく穴開きワンピから美肌輝く「攻めてるデザイン」「着こなせるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月8日、自身のInstagramを更新。個性的なデザインのワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】27歳ミス青学「攻めてる」美肌ちらりの個性派ワンピ姿
新田は「Hawaii滞在で1番レディに話しかけてもらえたドレス」とハワイでの写真を複数枚投稿。胸元や腰、太もも部分にカットアウトが施されたワンピースを身にまとい、美しい肌を披露した。「立体的なバルーンのお花はとってもラブリーで ドレスのバルーンは大人なシルエット 可愛すぎる…」と記している。
この投稿には「スタイル抜群」「着こなせるのすごい」「攻めてるデザイン」「似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳ミス青学「攻めてる」美肌ちらりの個性派ワンピ姿
◆新田さちか、個性派ワンピースで魅了
新田は「Hawaii滞在で1番レディに話しかけてもらえたドレス」とハワイでの写真を複数枚投稿。胸元や腰、太もも部分にカットアウトが施されたワンピースを身にまとい、美しい肌を披露した。「立体的なバルーンのお花はとってもラブリーで ドレスのバルーンは大人なシルエット 可愛すぎる…」と記している。
◆新田さちかの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「着こなせるのすごい」「攻めてるデザイン」「似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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