篠田麻里子、共演俳優からの“大好き”差し入れ公開に反響「美味しそう」「たくさんあって圧倒される」
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の篠田麻里子が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。共演者からの撮影現場への差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】40歳元AKB「たくさんあって圧倒される」不倫夫役の共演俳優からの豪華差し入れ
4月1日スタートのテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、自身の夫役で共演中の俳優・落合モトキからの差し入れを公開。「落合モトキ様より ドーナツの差し入れをいただきました！ ありがとうございます！！」と書かれた紙とドーナツの箱を持って笑っている落合本人の写真や、様々な種類のドーナツがギッシリ詰まった箱が並んでいる写真に「大好きドーナツ」とコメントをつけたものなどを投稿している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「これは嬉しいやつ」「ドーナツってテンション上がる」「たくさんあって圧倒される」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆篠田麻里子、撮影現場での一コマ披露
4月1日スタートのテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、自身の夫役で共演中の俳優・落合モトキからの差し入れを公開。「落合モトキ様より ドーナツの差し入れをいただきました！ ありがとうございます！！」と書かれた紙とドーナツの箱を持って笑っている落合本人の写真や、様々な種類のドーナツがギッシリ詰まった箱が並んでいる写真に「大好きドーナツ」とコメントをつけたものなどを投稿している。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「これは嬉しいやつ」「ドーナツってテンション上がる」「たくさんあって圧倒される」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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