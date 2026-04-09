元AKB48柏木由紀「20年目に突入」デビュー当時との比較ショット公開「ずっと可愛いのすごい」「綺麗さ増してる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の柏木由紀が4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。デビュー当時と現在の比較ショットを公開した。
【写真】34歳元AKB人気メン「重すぎ長すぎ前髪」デビュー当時との比較ショット
柏木は「デビュー20年目に突入しました！」と報告。黒髪のハーフアップスタイルに制服の衣装姿でポーズをとる、あどけなさの残るデビュー当時の写真と、ファーがあしらわれた赤のオフショルダーワンピースの衣装姿で穏やかに微笑む現在の姿を公開した。「まさかこんなに長く続けられるとは！いつもありがとうございます！20年目も元気に頑張りますよ〜」と意気込みをつづり、「4月11日にはAKBの3期生でコンサート 生配信もありますのでぜひぜひ！」と呼びかけている。
また、デビュー当時の写真については「重すぎ長すぎ前髪と謎のポーズ」と説明を添えている。
この投稿は「ずっと可愛いのすごい」「さらに魅力的になってる」「綺麗さ増してる」「20年目おめでとうございます！」「今後の活躍も楽しみ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB人気メン「重すぎ長すぎ前髪」デビュー当時との比較ショット
◆柏木由紀、デビュー当時との比較ショット披露
柏木は「デビュー20年目に突入しました！」と報告。黒髪のハーフアップスタイルに制服の衣装姿でポーズをとる、あどけなさの残るデビュー当時の写真と、ファーがあしらわれた赤のオフショルダーワンピースの衣装姿で穏やかに微笑む現在の姿を公開した。「まさかこんなに長く続けられるとは！いつもありがとうございます！20年目も元気に頑張りますよ〜」と意気込みをつづり、「4月11日にはAKBの3期生でコンサート 生配信もありますのでぜひぜひ！」と呼びかけている。
また、デビュー当時の写真については「重すぎ長すぎ前髪と謎のポーズ」と説明を添えている。
◆柏木由紀の投稿に「ずっと可愛いのすごい」と反響
この投稿は「ずっと可愛いのすごい」「さらに魅力的になってる」「綺麗さ増してる」「20年目おめでとうございます！」「今後の活躍も楽しみ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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