人気芸人、娘が生まれて初めて作ってくれた料理披露「めちゃくちゃ美味しそう」「初めてとは思えない出来栄え」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】お笑い芸人のくまだまさしが4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の手料理を公開した。
【写真】52歳吉本芸人「初めてとは思えない出来栄え」娘が生まれて初めて作ってくれた料理
くまだは「2日続けて家族の投稿ですいません でもこれはもう書かずにはいられない」と書き出し、「皆様聞いてくださーい！！今日の仕事終わりは心ウキウキして帰りました ウキウキくまちゃん。それはなぜかと言いますと… “娘が生まれて初めて御飯を作ってくれましたー”」と報告。「カップ麺しか作れない娘ですが、奥さんが横で見守るなか、一生懸命作ってくれました」と記している。
メニューは娘が全て1人で手作りしたというビビンバ丼と味噌汁で、調味料がよく絡んだひき肉やにんじんなどをご飯の上にのせ、温泉卵をトッピングしたビビンバ丼に、わかめの味噌汁が添えられている。味についても「どこのレストランも高級な店も、このビビンバ丼には敵わない」と絶賛。「娘なりに大人になり自立もしていかなきゃと言う思いもあったみたいで、クックパッド？のネットを見ながら作ってくれたみたいです」と明かし、「本当世界一のビビンバ丼をいただきました」と締めくくっている。
この投稿は「初めてとは思えない出来栄え」「めちゃくちゃ美味しそう」「娘さんの成長に感動」「本当に素敵」「娘さんにとって最高の褒め言葉」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳吉本芸人「初めてとは思えない出来栄え」娘が生まれて初めて作ってくれた料理
◆くまだまさし、娘が“生まれて初めて”作ってくれた料理披露
くまだは「2日続けて家族の投稿ですいません でもこれはもう書かずにはいられない」と書き出し、「皆様聞いてくださーい！！今日の仕事終わりは心ウキウキして帰りました ウキウキくまちゃん。それはなぜかと言いますと… “娘が生まれて初めて御飯を作ってくれましたー”」と報告。「カップ麺しか作れない娘ですが、奥さんが横で見守るなか、一生懸命作ってくれました」と記している。
◆くまだまさしの投稿に「初めてとは思えない出来栄え」と反響
この投稿は「初めてとは思えない出来栄え」「めちゃくちゃ美味しそう」「娘さんの成長に感動」「本当に素敵」「娘さんにとって最高の褒め言葉」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】