2児の母・高橋ユウ、長男小学校入学を報告「ランドセルの色可愛い」「おしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの高橋ユウが4月8日、自身のInstagramを更新。長男の小学校入学を報告し、ランドセル姿を公開している。
【写真】35歳2児の母モデル「ランドセルの色可愛い」小学校入学した長男公開
高橋は「長男、小学生。入学おめでとう」とつづり、ランドセル姿の長男の写真を投稿。落ち着いたブラウンのランドセルを背中に背負って街頭を歩いている長男の後ろ姿を公開している。「この6年、濃厚だったけど…ほんっとあっという間。早く大きくなってくれ〜と思う瞬間もあったはずなのに、時間よ戻れと願ってしまったり。そのくらい愛しい日々を過ごさせてくれてありがとう」と、しみじみ振り返り「新しい環境で長男が長男らしくのびのびと過ごせることを願うばかり」と母親としての想いを添えている。
この投稿には「ランドセルの色可愛い」「素敵な色」「おしゃれすぎる」「似合ってる」「成長早い」「入学おめでとう」などの反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆高橋ユウ、長男の小学校入学を報告
高橋は「長男、小学生。入学おめでとう」とつづり、ランドセル姿の長男の写真を投稿。落ち着いたブラウンのランドセルを背中に背負って街頭を歩いている長男の後ろ姿を公開している。「この6年、濃厚だったけど…ほんっとあっという間。早く大きくなってくれ〜と思う瞬間もあったはずなのに、時間よ戻れと願ってしまったり。そのくらい愛しい日々を過ごさせてくれてありがとう」と、しみじみ振り返り「新しい環境で長男が長男らしくのびのびと過ごせることを願うばかり」と母親としての想いを添えている。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿には「ランドセルの色可愛い」「素敵な色」「おしゃれすぎる」「似合ってる」「成長早い」「入学おめでとう」などの反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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