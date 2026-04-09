元日向坂46濱岸ひより「オフ感満載」有名チェーン店でのショットに反響「親近感わく」「お店にいたら二度見しちゃう」
【モデルプレス＝2026/04/09】元日向坂46の濱岸ひよりが4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。牛丼チェーン店でのプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】元日向坂46メンバー「自然体で素敵」有名チェーン店でのプラベショット
濱岸は「久しぶりにすき家行ったんだ オフ感満載のワタシ！」と記し、牛丼チェーン店「すき家」でのプライベートショットを投稿。ラフな白いパーカー姿でカメラにピースを向けている店内での姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「すき家行っちゃうの親近感わく」「お店にいたら二度見しちゃう」「自然体で素敵」「オフの笑顔可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元日向坂46メンバー「自然体で素敵」有名チェーン店でのプラベショット
◆濱岸ひより「オフ感満載」プライベートショット公開
濱岸は「久しぶりにすき家行ったんだ オフ感満載のワタシ！」と記し、牛丼チェーン店「すき家」でのプライベートショットを投稿。ラフな白いパーカー姿でカメラにピースを向けている店内での姿を公開した。
◆濱岸ひよりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すき家行っちゃうの親近感わく」「お店にいたら二度見しちゃう」「自然体で素敵」「オフの笑顔可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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