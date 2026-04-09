【今季の最新トレンド】をピックアップ♡ センスが光る「シャツ」4選をご紹介！

この春、持っておけば間違いなしの名品って？そこで今回は、Rayでおなじみのスタイリストが注目の「シャツ」をご紹介します。シルエットや柄など...この春気になっている最新トレンドをピックアップ！センスが光るアイテムたちをお見逃しなく♡

春、頼れるおしゃれの相棒Key Word センスのいい人が答えた センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

Item 着回しが効くシャツニット コーディネートに効かせたい色や柄は、羽織れるデザインで着こなし力も手に入れて。シャツデザインのニットならカーデとはまた違った印象に。 スタイリスト・仲田千咲さん 「印象に残りやすい色や柄って避けがち。だからこそ着こなしバリエが多いアイテムを選べば、たくさん活用できるんです！」 【a】イエローニットカーディガン 9,900円／SNIDEL ルミネ新宿2店

▶︎スカラップカラーがキュート。 【b】花柄ニットカーディガン 8,690円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

▶︎オトナなグレーベースで着回しやすさUP。

Item シルエットが女っぽく進化したシャツがこの春からの新定番 定番アイテムこそ、旬のデザインに目ざとくシフトするのがセンスのいい人の証。コンパクトサイズなシャツはスタイルアップ効果も大。 スタイリスト・杉本奈穂さん 「体に沿うようなシルエットが新鮮！シャツの上からビスチエなどをレイヤードして着るのもこの春はオススメです」 【c】チェックシャツ 7,997円／SLY（バロックジャパンリミテッド）

▶︎透け感のある素材で春らしく。 【d】ストライプシャツ 7,997円／SLY（バロックジャパンリミテッド）

▶︎ボーイズライクなチェックでこなれ見え。 撮影／林真奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子